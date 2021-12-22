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22/12/2021

簡易派對食譜｜還在吃菠蘿腸仔？教你DIY免油炸、甘香脆口「煙肉蝦卷」！

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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    本欄每周三更新

    我家私房菜

　　今個星期六就是聖誕節，大家一定會去好多派對！說到準備派對小食，第一時間就會想起 「菠蘿腸仔」……略嫌沒新意的話，大家不妨試下這期教大家做的「煙肉蝦卷」啦！這道小食的做法一樣簡單，不用油炸；不想自製蝦膠的都可以去街市買現成，材料簡單又容易做，一於試一試做！

 

煙肉蝦卷

 


 

烹煮時間：20分鐘

分量：8 件

 

材料：

 

 

煙肉   4 條

蝦仁   180克

甘筍    80 克

 

蝦膠調味料： 

鹽     1/4 茶匙

蛋白   半茶匙

胡椒粉  少許

 

做法：

 

　　1. 自製蝦膠: 急凍蝦肉解凍後清洗乾淨，用廚紙吸乾水份，用刀輕力將蝦拍扁，然後用刀將蝦肉剁幾下，（不要剁得太爛），將調味料順序分次加入蝦肉內，將蝦肉大力攪至起膠，放入雪櫃冷藏15分鐘。

 

 

　　2. 煙肉沖洗，用廚紙抹乾，平均切開一半。

 

 

　　3. 甘筍去皮，切條，長度約2吋或以下，不超過煙肉的闊度。

 

 

　　4. 蝦膠平均分成8份。

 

 

　　5. 將1份蝦膠平均鋪在煙肉上，放上2條甘筍，然後慢慢捲起，收口要用少許蝦膠黐好，預先將全部捲好，收口向下放。

 

 

　　6. 燒熱鑊落1湯匙油，放入煙肉蝦卷，收口先向下煎封，慢火煎至兩面金黃色。

 

 

小貼士︰

此煙肉蝦卷可以作為小食或一道家常菜色都非常不錯。

 

 

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