簡易派對食譜｜還在吃菠蘿腸仔？教你DIY免油炸、甘香脆口「煙肉蝦卷」！

今個星期六就是聖誕節，大家一定會去好多派對！說到準備派對小食，第一時間就會想起 「菠蘿腸仔」……略嫌沒新意的話，大家不妨試下這期教大家做的「煙肉蝦卷」啦！這道小食的做法一樣簡單，不用油炸；不想自製蝦膠的都可以去街市買現成，材料簡單又容易做，一於試一試做！

煙肉蝦卷





烹煮時間：20分鐘

分量：8 件

材料：

煙肉 4 條

蝦仁 180克

甘筍 80 克

蝦膠調味料：

鹽 1/4 茶匙

蛋白 半茶匙

胡椒粉 少許

做法：

1. 自製蝦膠: 急凍蝦肉解凍後清洗乾淨，用廚紙吸乾水份，用刀輕力將蝦拍扁，然後用刀將蝦肉剁幾下，（不要剁得太爛），將調味料順序分次加入蝦肉內，將蝦肉大力攪至起膠，放入雪櫃冷藏15分鐘。

2. 煙肉沖洗，用廚紙抹乾，平均切開一半。

3. 甘筍去皮，切條，長度約2吋或以下，不超過煙肉的闊度。

4. 蝦膠平均分成8份。

5. 將1份蝦膠平均鋪在煙肉上，放上2條甘筍，然後慢慢捲起，收口要用少許蝦膠黐好，預先將全部捲好，收口向下放。

6. 燒熱鑊落1湯匙油，放入煙肉蝦卷，收口先向下煎封，慢火煎至兩面金黃色。

小貼士︰

此煙肉蝦卷可以作為小食或一道家常菜色都非常不錯。