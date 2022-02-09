情人節2022｜親手做免焗「藍莓芝士凍餅」，酸酸甜甜加無限心思，情人冧爆

下星期就是情人節！大家有想過親手做個蛋糕送給情人呢？今期韋太就教大家DIY免焗「藍莓芝士凍餅」，自製減糖藍莓果醬，簡單易做之餘，顏色夠吸引，大家快啲買齊材料跟住做啦！情人收到這麼有心思的禮物一定會好開心！

藍莓芝士凍餅

分量：6 吋餅

餅底材料︰

消化餅 60 克 （約4塊） + 牛油溶液 30 克

餅底做法︰

將消化餅放入食物袋內，用木棍壓碎， 加入已溶的牛油溶液快速拌勻，然後將餅碎壓在已墊牛油紙的蛋糕模內， 放入雪櫃冷藏一會，備用。





藍莓醬材料︰

新鮮藍莓 125 克

砂糖 30克

檸檬汁 15 克

藍莓醬做法︰

將藍莓及砂糖放入鍋內大火煮滾後煮轉小火，煮時輕輕將藍莓壓爛，煮至濃稠 （時間約5分鐘），放涼，備用。

芝士餡材料：

A) 淡忌廉 200 克

B) 忌廉芝士 200克 + 砂糖 40 克

C) 藍莓果醬 150克

D) 魚膠粉 7 克 + 飲用水 35 克

芝士餡做法：



1. 魚膠粉加入飲用水拌勻， 用熱水座溶。

2. 如果藍莓醬變至杰身，要先用熱水座溶成流質狀態才可加入麵糊內。

3.淡忌廉打起至6成，有少許紋路狀態。

4. 砂糖加入忌廉芝士內，用電動打蛋器打至軟身，加入淡忌廉及魚膠水拌勻，然後將麵糊平均分成3份。

5. 藍莓醬分開1/3 及2/3 比例份量分成2份。然後加入麵糊內變成1深1淺紫色。

6. 先將深色麵糊倒入模內，然後由中間慢慢倒入淡紫色麵糊，最後加入白色麵糊。

7. 用牙籤或竹籤在餅面平均晝4格花紋，再畫成8格，最後分為16格， （面層可以放上藍莓，這樣可以固定藍莓位置），放入雪櫃冷藏3-4小時。

8. 蛋糕脫模︰ 餅模用罐頭盛高，可以用熱毛巾圍住蛋糕模一會，或用火槍沿餅模燒一圈，然後輕手慢慢將餅模拉下，即可脫模。





小貼士：



如覺得自製藍莓醬費時，可以到烘焙店現成的藍莓醬。