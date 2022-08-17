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17/08/2022

百吃不厭！惹味鮮甜「蒜蓉粉絲蒸扇貝」！如何用急凍扇貝做出水準？

#識食 #食譜 #海鮮餐 #扇貝 #蒜蓉粉絲蒸扇貝 #海鮮 #急凍扇貝 #自家煮
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

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    本欄每周三更新

　　在街市買新鮮扇貝價錢都不便宜，所以有時會在喜慶節日才吃海鮮。某天逛日式超市，見到有大大隻急凍去殼扇貝正做特價，心想不用花時間處理，又可以多蒸幾隻，於是買回家當作一道家常菜！雖然是急凍扇貝，但只要調味得好，蒸出來一樣美味，而且預先買定放雪櫃，隨時想吃就可以煮，超級方便，大家不妨買包試試！

 

蒜蓉粉絲蒸扇貝

 

 

烹煮時間︰10分鐘

 

分量︰2-3人

 

材料︰

 

 

無殼急凍日本扇貝    6粒

粉絲               1小札

蒜蓉               3湯匙

蔥粒               1湯匙

 

粉絲調味料︰

 

雞粉     1／2 茶匙

鮮露     2 茶匙

麻油     1茶匙

 

做法︰

 

　　1.    粉絲用清水浸至軟身，放入滾水內煮1分鐘，盛起。

 

 

　　2.    急凍扇貝先除去內臟，群邊可加入少許鹽及生粉擦淨，沖洗，瀝乾。

 

 

　　3.    燒熱鑊落2-3湯匙油，將一半蒜蓉加入，用中火炸至金黃色，蒜油留用。

 

 

　　4.    粉絲加入調味料拌勻鋪在蒸碟上，放上扇貝及生熟蒜，可再加少許鮮露在扇貝，大火蒸7分鐘。

 

 

　　5.    葱粒撒在扇貝上，熱滾蒜油或熟油倒在葱粒上，即成。

 

 

小貼士︰

 

急凍扇貝有分雌雄，扇貝旁橙色及白色是扇貝生殖器官，不宜食用。

 

 

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