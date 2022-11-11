金黃香脆帶微辣！惹味素小食：「魔趣腐皮黃金卷」

煮飯做菜常遇到的挑戰是人少難煮食，因為煮少不好煮，煮多又食不完；要做到剛好份量真不容易。就算你煮的技巧掌握得好準確，但是買材料也不是容易想買多少就是多少，總是無可奈何要多買的，所以，今期要同大家分享，如果同樣的材料，如何一分為二？讓食物做出來多點變化，延續上期製作「魔趣黃金卷」的餡料，今期將春卷皮改為腐皮！

今次做的腐皮卷比上次的春卷多了點功序，就是多了一些芡汁！是兩種完全不同的口感！上次是乾脆的，今次是汁脆的！Let’s go!!!

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜名稱 :「親有過諫使更」（魔趣腐皮黃金卷）

風格：純素・無五辛

材料：（2人份量）

1. 圓型腐皮 1塊

2. 乾木耳條 1小碗

3. 乾香菇 6顆

4. 粉絲 1扎

5. 金菇 1包

6. 甘筍 半條

7. 椰菜 半個

8. 芽菜 1大碗

調味料：

素蠔油 1湯匙

醬油 1湯匙

麻油 半湯匙

黃糖 1茶匙

胡椒粉 少許

芡汁：

花椒粒 1茶匙

八角 4粒

香葉 2片

素蠔油 半湯匙

醬油 半湯匙

麻油 1茶匙

黃糖 1茶匙

胡椒粉 少許

生粉 半茶匙

水 適量

做法：

1. 把腐皮外圓邊剪掉（可留待有需要煲腐竹湯水用）；對摺三次，剪成八塊的三角型腐皮，以濕毛巾輕抹一下，備用；

2. 乾香菇浸泡變軟腍後洗淨，切條備用；

3. 木耳條及粉絲分別浸水待軟，把粉絲剪段，備用；

4. 芽菜，切走頭尾後洗淨，備用；

5. 椰菜，切絲後洗淨，備用；

6. 甘筍，洗淨後刨條，備用；

7. 金菇切去頂部，再切成小段，備用；

8. 爆香薑粒，加入冬菇絲炒香；

9. 陸續加入木耳條、甘筍條、金菇一起炒香，

10. 陸續倒入椰菜條、銀芽、粉絲，一起炒一邊加少許水，炒至8成熟；

11. 倒入調味汁及生粉水芡，略炒， 上盤待涼；

12. 將的材料放在三角形腐皮上，捲摺兩下後左右對角收入再捲摺，最後以生粉水或水埋口（只要輕輕黏合就可以）；

13. 煮滾油，把腐皮卷炸至金黃色（小貼士：此動作要快，只要反兩下，腐皮變金黃色脆狀即撈起；所有餡料之前已炒熟，但是腐皮很容易炸脆，手慢或過火就容易變燶。）；

14. 盛起腐皮卷上碟，伴上沙律菜；

15. 把芡汁煮滾，加上腐皮卷，洒點雜菜粒，完成。

味道：腐皮卷外脆內軟，加上芡汁惹味，間中食得邪惡食得心花怒放！

小貼士：熱氣食物要適可而止就好，加點秋冬滋潤湯水也不錯！

難度：3分（10分為滿分），其實不算難，只是稍多功序；考驗你的耐性。

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「親有過諫使更」- 出處：《弟子規》

常人能知道過失，從而改過，有望能走上聖賢大道。父母也不免會犯過錯，如果身旁的父母（或至親）有錯失，為人子女要不要勸諫？弟子規提出，子女也不忍心讓父母犯過而讓人笑話，也會盼望父母能成聖賢之輩，所以父母親有了過錯，一定要想辦法勸諫改過。但是接下的一句就是解讀如何勸諫的。下期續。

