近乎素顏扮何廣沛阿媽 林漪娸樂做凍齡綠葉

【晴報專訊】有「處境劇女王」之稱的林漪娸，在上周五晚大結局的《異搜店》中飾演滿懷秘密的師奶，她在劇中幾乎素顏上陣，打扮亦相當市井，與平日的高貴形象相距甚遠。眼前的漪娸現年61歲，保養得宜的她容貌十年如一日，她笑言凍齡秘方超簡單，就是享受演戲，做喜歡的事情。

林漪娸為突出角色的市井味道，刻意不護膚三個多月。

林漪娸從影以來演出多部處境喜劇，包括《開心華之里》、《真情》、《皆大歡喜》、《誰家灶頭無煙火》、《愛•回家》及《愛•回家之開心速遞》等。今次演出正劇《異搜店》，漪娸的演出十分搶鏡，皆因角色的師奶造型及性格，跟以往《愛•回家》系列演闊太或知性女子的角色不同，她飾演的「阿嫦」總是滿懷心事，隱藏着不為人知的秘密，不讓兒子何廣沛知道。

林漪娸在《異搜店》中為保護兒子何廣沛而有所隱瞞。

林漪娸在《愛•回家》中與年輕14載的徐榮演夫妻，毫無違和感。（網上截圖）

選美入行自覺無揀錯

林漪娸當年選港姐，獲得第四名而入行。（網上截圖）

漪娸說：「監製起初擔心我不高興，因為角色造型很憔悴，幾乎素顏。其實我完全不介意，因為這個並非林漪娸，只是一個角色。如果你不肯接受這個角色，又怎會演得好呢？今次是大家從未見過這樣的林漪娸，這樣的造型、如此深厚的情感，都是第一次，我很感激監製梁耀堅！」

漪娸參加1980年度香港小姐競選，最終獲得第四名後加入無綫，她直言當年對自己的樣貌及身材都有一定自信，所以在表姐鼓勵之下參選。「爸爸一直反對我入行，他希望我跟他學習打理生意，不過演戲是很開心的職業，大家會陪你聊天、陪你玩，很有趣味。而且戲劇入面有很多事情，普通人的人生不會經歷到，例如你不會突然躺棺材、不會無故到九龍塘（時鐘酒店）開房等。」她直言入行已久，加上年紀增長，慢慢學懂如何演戲，亦深感自己沒有入錯行。

食得瞓得完美人生

歲月沒有在漪娸臉上留下多少痕迹，她笑言凍齡沒有甚麼秘訣，只是學會工作和生活取得平衡，「我享受拍戲，久不久就接劇，做自己喜歡的事。有時間就安排打高爾夫球、練氣功或跟朋友聚會，生活工作要平衡。」漪娸選擇婚後不生小朋友，與丈夫享受二人世界，「我很享受當太太的角色，與丈夫互相給對方空間；有孩子當然好，但我有姪兒，已經視如己出，而為人父母的壓力的確很大，現時沒有下一代的煩惱，反而可以享受悠閒生活，有得也有失。」她認為這個年紀最重要開心和健康，做自己喜歡的事，「行得、食得、瞓得，這已經是完美人生。」