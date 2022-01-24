《飯戲攻心》兩兄弟爭女 黃子華張繼聰飯枱上尋「激情」

【晴報專訊】黃子華和張繼聰在賀歲電影《飯戲攻心》中飾演異父異母的兄弟，更上演一幕兩男爭一女的戲碼，引發連串笑彈。子華透露拍攝這場爭女戲時，在場人士無不感到震驚，他形容過程雖然黐綫，但很合乎常理︰「呢場戲好激㗎，大家一定睇到嘩嘩聲。」

黃子華和張繼聰訪問期間火花四濺，笑聲不絕。

黃子華、張繼聰、鄧麗欣、王菀之、林明禎及陳湛文合演的《飯戲攻心》，因政府延長社交距離措施，而要押後上映。子華坦言無票房壓力，「依家（票房）有好多理由會唔好，好似上年連戲院都唔開，你幾叻都無用。」阿聰認同指演員只需做好本份，票房絕非他們能控制，「呢套戲係言之有物，講兄弟情，講家庭觀念。」

黃子華、張繼聰和王菀之等在戲中大放笑彈。

戲中，阿聰跟子華的前度鄧麗欣拍拖，並帶女友回家同居，新歡舊愛天天圍爐食飯。子華說：「有場戲講我同阿聰爭女，好激㗎，阿聰圍住飯枱好似演莎士比亞咁兜個圈去演，現場人嘅反應係『啲對白咁黐綫㗎』，但其實又好合理，佢拿捏得好好，總之大家一定會睇到嘩嘩聲。」拍攝期間，眾人均被對白引得發笑，就連「棟篤始祖」亦破功，子華說：「我都唔係成日忍到笑，但引人哋笑又唔同嘅。」

黃子華在戲中對前度鄧麗欣念念不忘。

叉燒代表香港式親情

電影以叉燒連繫子華、阿聰及三弟陳湛文的情誼，子華說：「叉燒係講緊家庭同城市，亦係香港好有味道嘅嘢。諗起叉燒大家會覺得好溫馨，所以我話呢套係溫暖激情嘅戲。」阿聰指叉燒雖不昂貴，但包含很多情感，「我哋去到外國，一定會好掛住香港嘅叉燒，勾起同邊個食叉燒嘅溫馨。」

現實中的阿聰育有一對子女，他指14歲兒子張瞻在家吃飯時，總是心不在焉：「阿仔成日覺得點解食餐飯要咁耐，有時仲會唔見咗人。我都經歷過佢呢個階段，我20至30歲嘅時候，大年初一都無跟父母去拜年；但到咗依家年紀，就好享受同家人相處。」未成家立室的子華亦喜歡過節，「新年一定會同長輩拜年，我算係傳統嘅人，節日本身就好人為，人生都好人為，如果唔係就無嘢做，當畀機會大家相聚。人生就係搵藉口畀大家開心，每日都應該畀啲原因自己開心，因為好多嘢都唔係必然。」