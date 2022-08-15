  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

15/08/2022

古天樂含淚谷《明日戰記》 網民嗌心痛

#明日戰記 #古天樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】由古天樂（古仔）主演、監製兼投資的科幻電影《明日戰記》將於本月25日在港公映，而該片正於內地上映，截至昨晚上映十日，暫錄得約3.4億元人民幣票房，成績未見突出。身在內地的古仔落力宣傳，除了受訪時揚言「凡看過《明日戰記》的都是我老婆」，又參與直播帶貨大講「港普」，可謂出心又出力。

 

古仔一時感觸抹眼淚，內地粉絲大呼心痛。（微博截圖）

古仔一時感觸抹眼淚，內地粉絲大呼心痛。（微博截圖）

 

　　未知是否太頻撲，古仔近日在內地戲院謝票時，突然一時感觸，當眾流下男兒淚；他不但頻頻看手機留意內地票房，又被拍得累得扶住欄杆，不少網民見狀大呼心痛，讚揚古仔為電影的付出。昨日，古仔在微博發文說：「希望所有科幻電影愛好者都能夠入場支持…我衷心期待各方面的指正，我目標就是得到大家的認可，讓我更有力量去做往後的事情。」不少身在內地的港星如麥長青及呂頌賢等，特地分享到戲院欣賞《明日戰記》的照片，以行動支持古仔。

 

古仔不時看手機查看票房，看來壓力甚大。（微博截圖）

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#明日戰記 #古天樂

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk