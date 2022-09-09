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09/09/2022

下月開騷興奮失眠 陳曉東想邀MIRROR做嘉賓

#陳曉東 #演唱會 #MIRROR #炎明熹
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　　【晴報專訊】陳曉東將於下月22日在西九文化區舉行《Harbour the Sonic陳曉東2022演唱會》，移居內地的東東，一直緊貼香港樂壇走勢，亦有留意新一代歌手。東東相隔三年在港開騷，東東坦言最想邀請人氣男團MIRROR和炎明熹做嘉賓。

 

 

　　東東昨日舉行演唱會記招，會上表示2019年開騷後已計劃開part 2，卻因疫情而推遲計劃。東東指快將開騷心情興奮到失眠，他表示︰「記者會之前一晚都瞓唔著，呢排心情興奮、緊張又忐忑。」他透露目前正籌備歌單，希望能滿足fans要求，他笑言︰「不過如果要唱晒fans揀嘅歌，要唱八個鐘先夠。」

 

東東剛踏入47歲生日，大會安排了蛋糕給他。

 

　　至於嘉賓方面，東東透露暫時已邀得C AllStar成員DJ King，希望與對方擦出火花。東東表示想與新一代歌手合作，他說︰「都想搵個女嘉賓，我想邀請炎明熹，睇《聲生不息》時開始留意佢，唱歌真係幾好聽！」他指有意邀請MIRROR，「不過佢哋依家休息緊，我試下邀唔邀請到佢哋啦。」

 

東東最想跟新一代歌手合作，欲邀MIRROR任演唱會嘉賓。（資料圖片）

 

太太湊女唔陪開騷

 

　　今次返港有妻相陪，東東指開騷時太太已返回北京，他回想19年開騷時，太太有幫忙在場外賣海報。東東笑言︰「所以啲fans同我老婆好friend㗎，但係今次開騷嘅時候，老婆已經返咗北京湊兩個女，我要諗邊個幫我去賣海報增加收入呀，哈哈！」東東指現階段正密鑼緊鼓籌備演唱會事宜，正控制飲食及努力做運動keep fit，同時亦要練歌；不過他透露演唱會有新元素，相信很好玩，所以一切努力都值得！

 

轉載自: 晴報

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