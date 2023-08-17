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17/08/2023

陳曉東有意舉家回歸香港？外公離世珍惜親人團聚

#陳曉東 #燒光了火柴 #蘭陵王
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　　【晴報專訊】近期回歸香港樂壇的陳曉東（東東）早前推出廣東歌《燒光了火柴》，原來他當時強忍95歲外公離世的傷痛，為免家事影響工作，只能強裝歡顏宣傳新歌。回望與外公的相處點滴，東東不禁慨嘆，「上年我喺西九開騷，外公都有嚟捧場，仲喺台下跟住跳舞。」

 

東東下月48歲生日，將會與歌迷一起慶祝。

 

　　陳曉東的《燒光了火柴》轉眼已累積約35萬點擊率，他感恩外界反應正面。不過，東東回想宣傳新歌期間，心情卻十分複雜，「外公中咗新冠肺炎，佢喺三年疫情都無中過招，入院一星期之後出院，返屋企後病情再度惡化，之後有一日凌晨收到醫院電話話外公唔得。」他透露七月完成外公的身後事，懷着沉重心情四出宣傳新歌，卻不能於人前表露。

 

 

《燒光了火柴》MV男女主角造型，似足《初戀無限Touch》的東東及梁詠琪。（網上截圖）

 

掃瞄60年日記作記念

 

　　談到與外公的感情，東東難掩傷痛，「我早年被傳媒亂寫，外公特登寫信去報館幫我平反，以前我爭樂壇新人獎，佢同啲阿姨會幫我拉票；上年我喺西九開騷，外公都有嚟捧場，仲喺台下跟住跳舞。」東東最遺憾外公未有及早做新冠肺炎檢測，以致延誤治療時機，「老人家自我防護意識比較低，外公病到頂唔順先同我哋講，所以要多啲留意家中老人家。」他指稍後會將外公約60年來的日記，掃瞄出來留作記念。

 

去年10月，東東在西九開騷挑戰跳唱，當時外公在台下欣賞。（資料圖片）

 

教育女兒絕對放任

 

　　東東對於外公離世，心情還未能完全平復，同時學懂更珍惜身邊人。可考慮安排兩位千金朵朵和多多回港生活？東東直認有舉家回流的想法，「我有幫佢哋睇學校，不過都要加緊練習英文，亦要學中文輸入法，同時有好多嘢要考慮。」談及教女心得，東東給予極大的自由度，絕不會強迫囡囡做不喜歡的事，「我完全放任佢哋去開拓自己嘅生活方向，希望佢哋有自己嘅選擇。（女承父業？）咁早唔會諗咁多，可能兩個女大個想做總統呢，每個人都有自己嘅人生道路。」

 

東東大女朵朵（左）和細女多多上月在北京為品牌行catwalk，表現淡定更接受媒體訪問。（微博圖片）

 

　　至於工作計劃，東東指會陸續推出廣東歌，「九月再出新歌，已經拍咗MV，相信會帶畀大家驚喜。」談到戲劇方面，東東坦言希望嘗試演不同角色，「我都想拍下港產片，本身喺內地演好多好cool嘅角色，好似霸道總裁咁，反而喺香港演出機會比較少。」

 

早年東東在古裝劇《蘭陵王》的演出獲內地觀眾受落。 （資料圖片）

轉載自: 晴報

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