吳保錡地盤茄哩啡乜工都做過！做夜總會侍應遇娛圈大哥：讚佢唱歌好聽就會畀貼士

【晴報專訊】古巨基（基仔）早前邀ERROR成員吳保錡合唱，二人惺惺相惜結伴拍片，保錡更向基仔分享過去打工經歷。他在夜總會做侍應時，曾遇一名資深男藝人︰「當時叫佢大哥，讚佢唱歌好聽就會畀貼士。」

保錡向基仔分享入行前打工的不平凡經歷。（IG圖片）

古巨基音樂企劃壓軸之作《星戰》，找來19個音樂單位合唱，當中包括近日盛傳戀上電競KOL蔥蔥的吳保錡。基仔與保錡早前相約到大埔BBQ拍片講心事及玩遊戲，當中二人齊齊清潔鮑魚，保錡被活生生的鮑魚嚇到彈起︰「我見到佢好似有啲敏感。」最終保錡洗鮑魚洗得最乾淨，更自誇是「香港粉鮑王」。基仔笑說︰「呢個唔同你爭！」

曾做過不少行業的保錡，洗鮑魚亦有一手。（網上截圖）

基仔與保錡在海邊BBQ，享受男人的浪漫。（網上截圖）

保錡一直夢想做藝人，入行前曾做過不少工作，包括地盤、售貨員、搭景、茄哩啡、髮型屋洗頭等；他自言24歲時曾打兩份工，下午在街邊做電訊上台銷售員，晚上則當夜總會侍應。他說：「（夜總會）時薪起碼有100蚊，人工好高。」他大爆曾見過不少資深藝人，「對方已經無喺香港發展，當時係咁叫佢大哥，讚佢唱歌好聽，佢就會畀貼士。」

賣衫遇胡鴻鈞周柏豪

保錡又分享在時裝店做售貨員時，曾遇上胡鴻鈞、周柏豪，又跟台灣男星邱勝翊（王子）合照。他更以「港普」重演當時要求合照的情景，「枉止，畢魚來派個gel（王子，不如來個拍照）。」嚇到基仔寸爆︰「你啲國語真係…」認真搞笑。