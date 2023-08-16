驚喜客串《逆天奇案2》！炎明熹穿露腰短裙仔「做自己」

【晴報專訊】炎明熹（Gigi）早前曾客串《愛•回家之開心速遞》，原來這位小天后日前亦客串由陳展鵬及林夏薇等主演的《逆天奇案2》。在金牌監製劉家豪公開的拍攝花絮所見，現場粉絲舉起「炎明熹」應援牌，相信她在劇中亦是演自己，不少網民期待看到Gigi的演出。

《逆天2》男主角陳展鵬當日亦在拍攝現場。（微博圖片）

《逆天奇案2》監製劉家豪在微博分享九張拍攝花絮照，對劇情大賣關子，他寫道：「森Sir（陳展鵬飾）同阿Wing（林夏薇飾）究竟甜蜜定慘情？Nic Sir（黃智賢飾）鍾大狀（蔣祖曼飾）肯定甜甜蜜蜜，尤麗（劉佩玥飾）點解咁樣望住子樂（張頴康飾）？Gigi炎明熹強勢加盟，《逆天2》全速拍攝中！」

Gigi逃跑時一臉驚青，還露出小蠻腰。（微博圖片）

相中所見，Gigi穿上露腰衫及格仔短裙，正在慌張逃跑，而關嘉敏和趙璧渝則飾演便衣女警，似乎是協助Gigi盡快離開現場。現場有不少粉絲舉起「炎明熹」的應援牌，相信她在跟之前在《愛•回家》一樣演回自己。

張頴康在續集去向未明

不少「Gi炎粉（Gigi粉絲）」興奮留言表示期待偶像演出，又說「下次可以演下『炎明熹』以外的角色」、「歌手開粉絲會，會場遇到恐怖分子，出動飛虎隊」等等。另外，從其他劇照所見，上集奸角張頴康一身囚衣，又戴上頭頸固定器，似乎受傷準備送院，不少網友都關心他跟劇中老婆劉佩玥的感情線。





劇中，穿上囚犯裝的張頴康受傷送院。（微博圖片）