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24/08/2023

炎明熹10月闖九展開處女騷！預告操肌曬人魚線

#逆天奇案2 #Gigi Hadid #炎明熹Gi-FORCE演唱會 #炎明熹
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　　【晴報專訊】18歲的炎明熹（Gigi）將於10月7日假九展開演唱會，亦是聲夢幫第一位開個人騷的歌手。昨日Gigi在記者會上透露為個唱第一次去做gym，預告開騷時大曬成果：「我本身都有人魚線，設計師會因應我身形比例再設計造型，大家期待一下。」

 

盛傳Gigi近月狂賺了500萬元，她笑言沒有留意銀行戶口的數字。

 

　　入行兩年的炎明熹將於10月假九展舉行一場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，昨日舉行個唱記者會，獲前輩譚詠麟、李克勤及楊千嬅等拍片鼓勵。一向以歌藝見稱的Gigi，透露個唱將有大挑戰，就是長達十多分鐘的跳舞串燒歌環節。她透露為了個唱，首次去健身室操練：「我第一次真正舉啞鈴，瞓覺都有痠痛感覺，因為有練腹部，打乞嚏都痛，但都值得。」

 

Gigi的個唱海報造型難得露額頭。

 

　　Gigi受訪時，表示個唱嘉賓留待公司安排，她希望After Class的好姊妹屆時能助陣。提到只開一場太少，她回應︰「慢慢嚟，一嚟就開咁多，我未必handle（應付）到。」談到跳舞串燒歌環節，Gigi稱︰「好大挑戰，平時唱一首歌嘅時間，今次要12、13分鐘幾首歌，會更加勤力去練。（有幾多嚿腹肌？）唔係幾多嚿，係一條線，本身已經有人魚線但未夠firm。（到時大曬成果？）設計師會因應我身形比例設計衫，操fit咗，之後著私服都會若隱若現騷出嚟。」

 

升大學承諾絕不走堂

 

　　Gigi表示近日看了不少演唱會參考︰「近日我睇咗容祖兒個騷，舞台好靚，希望自己都加油。（學對方飛咪落台？）大家放心，我準備網球套包住支咪，係古巨基教我，因為大家都係手汗之人，套住支咪吸手汗。」下月榮升大學生，她承諾學業事業兩兼顧，會否走堂？她笑說：「梗係唔會，大學時間表比中學鬆動，可以安排好，既然中學都安排好，大學更加有信心。」

 

早前Gigi客串《逆天奇案2》，大曬纖腰。（網上截圖）

轉載自: 晴報

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