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19/10/2022

與張致恒胞姐離婚5年 DJ Donald張詠恩發文互祝福

#唐劍康 #張致恒 #張詠恩 #離婚
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　　【晴報專訊】商台DJ唐劍康（Donald）跟張致恒胞姐張詠恩（Jan）於11年結婚，惟前晚驚爆兩人已離婚五年。Donald受訪時直認離婚，強調彼此沒有牽涉第三者；就算分開後，Jan亦經常上前夫家中照顧兩隻愛貓，關係良好。現年48歲的Donald任DJ超過20年，明日更與艾粒拍檔甄子康（少爺占）舉行20周年演唱會，惟演出前卻爆出離婚消息。Donald表示離婚一事，圈中只有好拍檔少爺占知道。

 

Donald和Jan再見亦是家人，依然互相關心。（資料圖片）

 

　　Donald和Jan昨日分別在社交網分享一張天空照片，兩人同樣寫道︰「對。我們不再是一對，本以為白頭到老，可惜做夫妻的緣份於五年前經已花光，感恩上天仍留下一點福氣，讓我們依然像家人一樣互相扶持，永遠祝福對方。關於此事言盡於此，感激各位關心！」少爺占在Donald的帖子下，留下艾粒歌詞鼓勵︰「無人完美，做返自己。」

 

Donald指圈中只有少爺占（右）得知他回復單身。（IG圖片）

Jan離婚後，仍經常上門替前夫照顧愛貓。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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