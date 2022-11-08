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08/11/2022

MIRROR演唱會意外後首現身 楊樂文認難復原︰一世留疤！

#MIRROR #楊樂文
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　　【晴報專訊】男團MIRROR自七月演唱會發生嚴重意外，休團兩個月後，近來各成員陸續復工。昨日隊長楊樂文（Lokman）、副隊長江熚生（AK）、王智德（Alton）與邱傲然（Tiger）出席ViuTV劇集《繩角》宣傳活動。四子形容心情雖然稍為平復，但Lokman坦言傷痛永不會復原︰「會一世留下傷疤！」

 

（左起）Lokman、AK、Alton和Tiger昨日為新劇《繩角》造勢。

 

　　楊樂文和王智德自演唱會意外後，首次公開露面，問到心情如何？Lokman說︰「經過幾個月時間去梳理，心情稍為平復，係時候重新出發，回復正常生活。」而Alton坦言需要時間慢慢適應。身為隊長的Lokman，被問到這段日子如何跟隊友溝通？他表示︰「我比較關心大家心理為主，見到面傾下偈、畀個擁抱、拍下個背。情緒困擾一定有，我會好啲，盡量唔畀自己停喺一個情緒上。」

 

Lokman跟MIRROR各成員保持聯絡。（資料圖片）

 

　　　　Alton則表示很想去關心，但事情並不簡單，怕過分關心會帶來反效果︰「唔想再製造麻煩，所以問候都係點到即止。」江熚生點頭認同︰「好怕會勾起大家唔開心嘅回憶。」提到AK及邱傲然情緒仍然低落，Lokman表示會主動撩他們傾偈，希望能轉移視綫，令他們心情輕鬆點。不過Lokman坦言事件令MIRROR留下一世傷疤︰「發生一件咁大嘅事，應該呢世都唔會復原，點都返唔番去原狀。」AK表示︰「惟有學習與傷痛共存。」Alton表示︰「互相支持，保持好信念。」

 

AK無胃口明顯消瘦

 

　　有指AK明顯較之前消瘦，他坦言胃口不佳︰「塊臉無咁肥都係好事。（張敬軒為大家安排心理輔導？）公司都有安排，都多謝軒仔嘅心意，不過我唔想睇醫生，睇醫生感覺似真係有病。」他指現時全身投入拍攝新劇《打天下2》，需要很大體力，他笑指現時身體比心靈更需要接受治療。

 

林愷鈴（左）和蘇麗珊指拍攝時大飽眼福，經常見到男演員騷肌。

 

　　另外，提到《繩角》緊接《季前賽》播出，對收視可有信心？Lokman笑說︰「相信我哋撑得住，你見我哋衫都唔着就知！」更指若然收視理想，四人會除衫騷肌回饋觀眾。至於林愷鈴（Ashley）在劇中與AK演情侶，她表示不擔心對方粉絲呻醋︰「佢哋好有禮貌又錫偶像，所以我完全無顧慮呢點。」

 

轉載自: 晴報

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