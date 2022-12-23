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23/12/2022

不小心駕駛上訴遭駁回 楊明判囚18日獄中過聖誕

#楊明 #不小心駕駛
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　　【晴報專訊】無綫藝人楊明（原名林明樂）前年八月於山頂馬己仙峽道駕車失事撞壆，被控拒絕提供血液樣本作酒精測試、不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足三罪，經審訊後兩項罪名成立，判監18日、停牌兩年及罰款2,000元。楊明不服刑罰上訴，高等法院昨日維持原判，楊明即時入獄，在荔枝角收押所度過冬至、聖誕、除夕及元旦，預計下月初獲釋。

 

楊明昨日即時入獄，要在獄中度過冬至及聖誕。

 

　　現年41歲的楊明昨晨在女友莊思明及其姊莊鍶敏陪同下到達高等法院，他穿上全黑西裝，拖實女友現身。楊明曾推翻認罪改為不認罪，及後再改成認罪，昨日法官陳仲衡在判詞中指出，楊明反覆認罪答辯，顯示他「悔意只是一般」；法官亦同意楊明案發時的駕駛態度可謂「持續性的差勁」，他不顧酒精影響並駕駛車輛，罔顧其他道路使用者的安全，必須判予阻嚇性的刑罰。

 

莊思明與胞姐莊鍶敏離開法院一直低頭。

 

莊思明臨別探愛郎不果

 

　　最後，法官宣布駁回上訴及維持原判，楊明即時監禁18日、停牌兩年及判罰款2,000元。楊明聽罷判決後木無表情，莊思明及莊鍶敏則神情呆滯，似乎對判決心中有數。及後，莊氏姊妹在犯人欄領取楊明的私人物品，法庭人員表示她們今天可到荔枝角收押所探望楊明。之後，她們到高等法院羈留室欲探望楊明但「摸門釘」，最後重返法院正門登上座駕離開。另外，昨日有網民惡搞維基百科楊明的頁面，在其住址一欄寫上「荔枝角收押所」。

 

莊思明對楊明一直不離不棄。（資料圖片）

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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