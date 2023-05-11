《一舞傾城》演媽媽生 姚子羚最難忘車廂激咀戲

【晴報專訊】姚子羚、陳法蓉（Monica）、鄺潔楹和陳星妤等，昨日為下周一播出的新劇《一舞傾城》造勢，並以劇中性感造型現身，十分搶鏡。同演媽媽生的子羚和Monica，表示親熱肉搏戲份不及劇中其他女演員，不過子羚透露與楊明有一場激烈的車廂咀戲，「咀咗成分鐘，360度咁咀，又拗腰又做主動，第一次咀咁耐，拍嗰時都忍唔住笑，喺架車度咀都有一定難度。」她又指還要應付多場打戲，加上在夏天拍攝，每日開工都全身濕透。Monica對上一次拍無綫劇已是2014年的《賭城群英會》，當時也是與楊明合作，她笑言︰「嗰時楊明仲係傻更更，今次演出相當出色。」

姚子羚（左）與陳法蓉演媽媽生鬥「胸」狠。

另外，楊明被控不小心駕駛等罪，去年被判囚18日，今年一月出獄。出獄後一直低調的楊明，昨日復工宣傳新劇《一舞傾情》，有指他在宣傳海報上排名在唐文龍之後，因而有傳其戲份被刪減，更由男一變男二。楊明表示不清楚，只是按劇本去演。他坦言出獄後已好好反省，自覺成長了不少，可擔心別人戴有色眼鏡看待自己？楊明謂︰「呢個係事實，亦係必要嘅懲罰。（擔心令劇集惹來負評？）我本身都多負評，我會緊張套劇嘅反應，但唔會理啲惡意批評。」

楊明透露出獄後已戒酒。