懶理在無綫年報排位暴跌 馮盈盈否認退出娛樂圈

【晴報專訊】《2023香港小姐競選之全球招募》記者會昨日假電視城舉行，早前重返校園的馮盈盈，對於自己在無綫官方年報的排位暴跌，被指地位不保，她大方表示不介意，只會做好自己。

盈盈指其中一個論文題目是有關直播營銷，她自薦為TVB直播帶貨。

馮盈盈、陳曉華（Hera）、宋宛穎、林鈺洧等多位歷屆港姐，昨日齊齊出席港姐招募活動，呼籲各界美女參選。盈盈於台上分享2016年選港姐的心路歷程及感受時，一度眼濕濕，自言轉眼已是昨日活動上最資深的大師姐。現於香港大學攻讀食品產業管理市場營銷碩士的盈盈，透露剛考完試，預計可在一年內畢業。提到她在無綫年報中的藝人排位巨變，由第一頁跌落第四頁，盈盈否認遭公司冷待︰「位置每年都變，自己過去一年曝光率唔高，第一頁畀啲曝光多嘅同事都好自然，我唔會因為咁而特別改變或者發力。（有傳讀書係為轉行鋪路？）我去讀書進修唔係為咗退出娛樂圈，讀碩士係我嘅夢想，希望趁年輕完成。」她稍後會拍攝新劇《逆天奇案2》。

黑絲上陣的Hera（左）與林鈺洧合照時，十分搶鏡。

陳曉華否認與羅天宇外遊

至於Hera早前被指與羅天宇同遊日本，她斬釘截鐵道︰「真係無，我日日都拍劇，絕對無一齊去旅行，而係各自去日本唔同嘅地方。」她重申大家只是朋友關係，沒有發展機會。另外，提到天宇近日與張景淳、李興華北上創業，賣雞蛋仔等港式小食，Hera表示不知情，又拒絕幫襯，「最近肥咗唔可以再食，因為日接夜咁拍劇，成日食零食，搞到水腫。」此外，港姐統籌經理何小慧透露今屆港姐外景預計在東南亞地區︰「最重要搵到贊助，希望八月舉行決賽。」





新一屆港姐又開始招募。