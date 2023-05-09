  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

09/05/2023

懶理在無綫年報排位暴跌 馮盈盈否認退出娛樂圈

#馮盈盈 #陳曉華 #《2023香港小姐競選之全球招募》
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】《2023香港小姐競選之全球招募》記者會昨日假電視城舉行，早前重返校園的馮盈盈，對於自己在無綫官方年報的排位暴跌，被指地位不保，她大方表示不介意，只會做好自己。

 

盈盈指其中一個論文題目是有關直播營銷，她自薦為TVB直播帶貨。

 

　　馮盈盈、陳曉華（Hera）、宋宛穎、林鈺洧等多位歷屆港姐，昨日齊齊出席港姐招募活動，呼籲各界美女參選。盈盈於台上分享2016年選港姐的心路歷程及感受時，一度眼濕濕，自言轉眼已是昨日活動上最資深的大師姐。現於香港大學攻讀食品產業管理市場營銷碩士的盈盈，透露剛考完試，預計可在一年內畢業。提到她在無綫年報中的藝人排位巨變，由第一頁跌落第四頁，盈盈否認遭公司冷待︰「位置每年都變，自己過去一年曝光率唔高，第一頁畀啲曝光多嘅同事都好自然，我唔會因為咁而特別改變或者發力。（有傳讀書係為轉行鋪路？）我去讀書進修唔係為咗退出娛樂圈，讀碩士係我嘅夢想，希望趁年輕完成。」她稍後會拍攝新劇《逆天奇案2》。

 

黑絲上陣的Hera（左）與林鈺洧合照時，十分搶鏡。

 

陳曉華否認與羅天宇外遊

 

　　至於Hera早前被指與羅天宇同遊日本，她斬釘截鐵道︰「真係無，我日日都拍劇，絕對無一齊去旅行，而係各自去日本唔同嘅地方。」她重申大家只是朋友關係，沒有發展機會。另外，提到天宇近日與張景淳、李興華北上創業，賣雞蛋仔等港式小食，Hera表示不知情，又拒絕幫襯，「最近肥咗唔可以再食，因為日接夜咁拍劇，成日食零食，搞到水腫。」此外，港姐統籌經理何小慧透露今屆港姐外景預計在東南亞地區︰「最重要搵到贊助，希望八月舉行決賽。」

 

新一屆港姐又開始招募。

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#馮盈盈 #陳曉華 #《2023香港小姐競選之全球招募》

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk