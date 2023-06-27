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27/06/2023

囝囝愛看周星馳電影 陳慧琳爆大仔有導演天份

#蔡曉童 #陳慧琳 #香港兒童國際電影節
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　　【晴報專訊】陳慧琳（Kelly）昨日以電影節大使身份出席「第七屆香港兒童國際電影節」活動，Kelly透露13歲大仔劉昇和11歲細仔劉琛，最愛看周星馳（星爺）的電影，更大爆兩子經常追問對白中的粗口含義，Kelly要想盡方法應對。

 

Kelly暑假將會出新歌及到澳門開騷，未能與兩子出埠度假。

 

　　陳慧琳昨日穿着一件杏色上衣襯白色貼身長裙亮相，大騷fit爆身形。Kelly透露兩子從小便喜歡看超人及英雄電影，小朋友百看不厭，但陪看的她則笑指開始生厭，「佢哋細細個已經成日睇，由卡通片睇到大銀幕真人做嘅電影，睇到我都亂晒大籠，個角色明明死咗又出番嚟。」

 

　　Kelly又指兩兄弟同樣愛看周星馳電影，尤其最愛《少林足球》。提到周星馳日前公開招募《少林女足》的女演員，問Kelly可有興趣拍攝？她笑言︰「吓！我仲踢到波咩？唔得喇，做嗰啲退休教練得唔得呀？」她又指大仔曾看過她演出的電影，但未必明白故事內容，「佢睇咗《盜馬記》，再大啲可能識睇《無間道》，《西遊記之孫悟空三打白骨精》都有睇過，但我只係佔好少戲份，佢哋最鍾意都係星爺啲戲。」

 

自薦演《少林女足》

 

　　Kelly指兩子經常討論劇情，又會追問戲中對白，「佢哋最鍾意問啲粗口對白講乜，我答『依家唔興講呢啲，教咗你都無用』耍走佢哋囉。」囝囝可有追蹤星爺的社交平台？Kelly表示︰「佢哋未識玩呢啲，遲啲啦！」不過Kelly大讚大仔劉昇有當導演的天份，有意讓他朝住這個方向發展，「我有諗過叫佢幫我拍啲IG片，如果佢第日唔知讀乜，讀導演都有啲發揮。」另外，同場的網台小薯茄成員蔡曉童（童童），希望能邀請Kelly上「雪櫃冷笑話」環節，問她是否不敢同Kelly講「收嗲啦你」？童童笑稱︰「我收咗嗲先。」

 

Kelly和穿上厚底鞋的童童盡顯最萌身高差。

 

童童（右）與Kelly談天時，表現得戰戰競競。

轉載自: 晴報

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