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29/06/2023

胞弟參加《中年好聲音2》 鄧兆尊寄語切忌靠關係

#中年好聲音2 #鄧兆尊 #鄧兆榮 #吳大強 #龍婷 #顏志恒
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　　【晴報專訊】《中年好聲音2》昨晚截止報名，海選中有不少熟悉的面孔，當中有已故粵劇名伶新馬師曾兒子鄧兆榮，他受訪時透露有通知哥哥鄧兆尊參賽一事，遭對方取笑。前晚，兆尊錄影無綫特輯《阮兆輝演藝70樂今宵》，他勸告兆榮切勿靠關係，要憑實力取勝。

 

兆尊支持胞弟兆榮參賽。

 

　　鄧兆尊前晚提及弟弟鄧兆榮參加《中年好聲音2》，指弟弟向來顧家，特意選唱歌頌父母的歌，讓兒子學懂感恩、知道父母辛苦。兆尊表示︰「佢話阿倫（譚詠麟）幫佢揀歌，面試完返嚟佢話有啲緊張，因為未見過咁多記者。」兆尊透露有看過面試片段，指弟弟表現有平時的七成水準，但取笑對方平時聲大大有「地主」之稱，面試時卻緊張萬分。兩兄弟誰的歌藝比較好？兆尊笑說︰「佢好啲，講係咁講，唔係返去鬧我。（點鼓勵佢？）最緊要唔好靠關係，我成日都講，若果靠關係，就算入到圍都會失敗，要用自己嘅實力去唱，所以志偉都唔知。（但阿倫幫佢揀歌？）已經不停提點佢，做人要低調啲。」

 

兆榮面試時獻唱阿倫的歌曲《孩兒》，一度忘詞甩嘴。（資料圖片）

 

顏志恒望唱歌及正職兩兼顧

 

　　另外，吳大強、龍婷和顏志恒將於《阮兆輝演藝70樂今宵》中獻唱中外名曲，大強表示︰「阮兆輝係我兒時偶像，童星時已經好戲又精靈，令人敬佩。」此外，談及周吉佩已辭去正職，本身任職酒店廚師的顏志恒表示不會仿效對方，「暫時兩邊兼顧，完咗比賽壓力少咗，多咗休息時間。」

 

（左起）吳大強、龍婷及顏志恒對粵劇均大感興趣。

轉載自: 晴報

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