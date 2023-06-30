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30/06/2023

麥當娜嚴重細菌感染ICU留醫 下月巡唱延遲舉行

#麥當娜 #The Celebration Tour #巡迴演唱會
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　　【晴報專訊】現年64歲的美國天后麥當娜（Madonna）上周因嚴重細菌感染失去知覺，被送往醫院深切治療部留醫。據其經理人透露，麥當娜經治療後病情好轉，至於原定下月舉行的世界巡迴演唱會則要延期。

 

據知麥當娜病情已經好轉。（IG圖片）

 

　　麥當娜的經理人奧西里（Guy Oseary）在美國時間前日於IG公布，麥當娜於上周六（24日）因嚴重細菌感染，一度入住醫院深切治療病房數天。據美國傳媒報道，麥當娜上周六於紐約突然失去知覺而要緊急送院，入院後更要插喉入ICU治理，幸好翌日已甦醒及拔除喉管，目前已轉往其他病房。

 

留院期間長女陪伴在側

 

　　據經理人表示，麥當娜的健康正在好轉，預計未來會完全康復。她原定下月15日起舉行世界巡迴演唱會，以加拿大溫哥華為首站，由於她仍需接受治療，所以巡唱及其他工作均要暫停，演唱會復辦日期有待公布。據知，麥當娜留院期間，26歲的大女Lourdes Leon一直陪伴在側。

 

麥當娜長女Lourdes Leon。（IG截圖）

 

　　今年初，麥當娜宣布下月舉行《The Celebration Tour》巡迴演唱會，慶祝其過去40多年音樂生涯以來，為樂迷帶來無數經典金曲。她上周亦有在IG貼文，留言說︰「The Calm Before The Storm（風暴前的平靜）…」樂迷紛紛湧到她的IG留言，祝願她早日康復。

麥當娜原定下月的巡迴演出需要煞停。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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