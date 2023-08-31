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31/08/2023

「A0女神」郭柏妍羡慕「女神收割機」丁子朗，否認拍拖緋聞！對愛情無幻想自揭約會魔咒

#郭柏妍 #下流上車族 #芊芊 #新聞女王 #逆天奇案2 #奪命提示 #丁子朗 #何廣沛 #胡定欣
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　　【晴報專訊】2020年港姐季軍郭柏妍入行短短三年，拍劇戲份愈來愈重，更獲頒「飛躍進步女藝員」獎，星途順暢。形象乖乖女的她與丁子朗的緋聞傳得鬧哄哄，但她堅稱對方只是好友；身為「A0女神」，她自言有約會魔咒，亦樂得專注事業。

 

 

　　郭柏妍在劇集《破毒強人》中飾演管家婆阿Wing，與啞巴「徐安樂」何廣沛及「Chloe」張寶兒發展三角戀。戲份不少的郭柏妍笑言幸得前輩胡定欣教路，她記得第一日拍攝《破》劇，因太緊張而出現尷尬場面，「我一早入廠，出晒汗，定欣提我個粧溶咗。我化粧唔叻，佢周不時提醒我。」郭柏妍與定欣拍攝《白色強人II》時沒對手戲，她只能從旁偷師：「定欣演技多變，私下佢好sweet，見到我甩漏會提點。同佢做對手戲，我驚自己NG，人變得心急，佢提我講對白要慢啲。」

 

在《破毒強人》中，郭柏妍與張寶兒同時對何廣沛有意思。

 

感激胡定欣多番提點

 

　　劇中，郭柏妍跟何廣沛演對手戲時，男方全程做手語，對她來說考驗不少。「要睇住何廣沛做完手語，我接住講對白，有啲難度，搞出幾多笑料，因為我未記得切佢啲手語，有時佢未做完我就講對白。所以未埋位佢練習手語時，我有留意，知道手語嘅意思，會容易啲接對白。」

 

　　郭柏妍獲無綫悉心栽培，自《下流上車族》的「芊芊」一角爆紅後，現時有《新聞女王》、《逆天奇案2》及《奪命提示》等未播出的劇集在手，戲份愈來愈重；加上形象清純好學，令她大受網民歡迎。她拍攝《下》劇時更與丁子朗傳緋聞，二人私下經常不約而同出現在同一場合，不過他們例牌否認。她說：「依家一定係做嘢行先，喺劇入面芊芊同高榮係情侶，劇外我哋係好朋友、好同事。之前去睇畫展係為興趣，咁啱佢（丁子朗）喺度啫。我同佢喺《奪命提示》都係歡喜冤家，有感情綫，咁啱公司安排演情侶咋嘛，相信換咗其他人，都有同樣效果。」

 

郭柏妍獲頒「女飛耀」獎時，特意多謝胡定欣的提點。（資料圖片）

 

羨慕丁子朗與靚女拍劇

 

　　提到丁子朗被封為「女神收割機」，郭柏妍搞笑表示羨慕對方，「拍劇嚟計佢算係（女神收割機），佢同公司好多靚女合作，好好福利！我好羨慕佢，我就少呢啲機會。」自言喜歡「欣賞」女仔的郭柏妍，連煲劇類型也以韓國女星為首選，「我特別鍾意睇女仔，因為鍾意睇佢哋啲打扮、化粧，順便學習。」清純貌美的她，坦承過往有男生追求，可惜皆是「無米粥」：「試過行行下街，突然有男仔問我攞電話號碼，我有啲驚所以走咗。我對愛情無幻想，可能年紀仲細（25歲），讀書時候女仔朋友比較多，有男仔約我去睇戲嘅，可能有電影院魔咒，睇完就各自返屋企，無再約會。」

 

郭柏妍堅稱跟丁子朗只是好朋友。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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