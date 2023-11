李嘉欣大美人變路人甲？上海被野生捕獲靚女粉絲成功合照！網友：拍出李嘉欣是你粉絲的感覺

大美人李嘉欣貴為港姐冠軍,自然艷壓群芳,最近有女網友在上海野生捕獲李嘉欣,令她的真實狀態曝光;現年53歲的她依舊靚爆鏡,又友善答應網友合照。不過,因女網友本人身高外形太出眾,竟然更加搶鏡,令大美人驚變路人!

李嘉欣分享日常恩愛照,平淡而幸福。

許晉亨與李嘉欣十分恩愛。

李嘉欣與老公許晉亨日前結婚15周年,她上載夫婦的恩愛合照,留言道:「15 years and counting… so happy we found each other.Happy Anniversary!(15年了,還在繼續,很高興我們找到彼此,結婚周年快樂!)」相中,夫婦坐在街頭,李嘉欣倚在老公身邊,外形衣著襯到絕。

原來這張恩愛照片是在上海拍攝,有女網友分享在當地野生捕獲大美人的經過。網友寫道:「午飯間偶遇,先是酒店看到許先生(許晉亨),午飯後買咖啡時又遇見了,我們閒聊了幾句,(李嘉欣)本人真是又美又溫柔,還問我是不是model。」網友更拍了vlog,笑言要「看看路人視角下的她有多美」,網友說:「她的狀態真的很吸引我,周圍只有我認出了她。合影的時候,我剛想側身她已經先側過來了,所以我只能微微站直,不然我倆太像雙開門了。」她大讚李嘉欣:「人很nice,和先生也很恩愛,不過更吸引我的是她的狀態,鬆弛(從容)又大氣,祝美人上海之行愉快順利!」

女網友分享合照及側拍,路人視角下的李嘉欣狀態大勇,明艷照人;而女網友本身亦是靚女一名,加上擁有1.8米模特兒身高,比約1.71米高的李嘉欣高半個頭,令她企在大美人身邊竟然毫不輸蝕。網民讚女網友比李嘉欣更搶鏡,皆因大美人輸在身高:「你拍出了李嘉欣是你粉絲的感覺」、「我以為左邊的是哪個女明星,看了半天,發現右邊是李嘉欣」、「臉在身高面前不值得一提」、「高真的有莫大的優勢」等等,女網友亦有回覆:「是我的身高搶镜了。」此外,影片中,許晉亨一直拖實老婆的手,當李嘉欣上前拍照,許晉亨亦輕擁太太腰肢,甚有紳士風度。