甘比手作冷袋售$980被批「呃人錢」！網民撐時間有價：佢擺明蝕住賣

富商劉鑾雄（大劉）太太陳凱韻（甘比）近年愛上勾織，對興趣相當狂熱的她，不但經常分享自己的DIY作品，更在旗下公司商場開了一間鈎織店，提供勾織課程，她的自家製產品更在坊間有售。有網民在連鎖店發現她的手作製品影相分享，竟引起手作何價的討論。

事緣有網友行經一間連鎖生活精品店，在店中拍下一個特粗冷編織手袋，該粗冷袋售價980元。該網友認為定價實在太貴：「見到個咁嘅袋賣九百幾成千蚊，真係嚇死。唔好話佢係手工野（嘢）所以貴，我自己都有整，時間成本好低好低，頂盡一個鐘整完。」

該網友認為這款冷袋在網上有不少教學，並非特別的創意：「有心嘅任何人都學得識，希望手作人唔好再打住『香港手作』、『香港本地品牌』嘅名號去吊高個價、去呃人錢，唔該曬（晒）。」有人留言表示織過同款手袋，又謂：「賣畀人哋，我賣100蚊都唔使。」有網民解釋因在連鎖店上架費用不菲，加上手作有其價值，所以產品成本不能單單只看材料及款式。

(網上圖片)

有眼利網民發現手袋的品牌為「Handmade by Kimbee」，原來正是甘比親手製作的產品。有網民笑說：「因為係香港女首富甘比手作，佢唔係一般手作人」、「佢time cost 高你x00000 倍啦， 呢個袋佢擺明蝕住賣啦」、「我記得睇過話有呢個牌=甘比親自織，唔知係咪因為咁特貴」。

有本地手作品牌轉發帖文，坦言手作產品之所以貴，皆因計算手工及時間成本，加上背後的宣傳、租金、上架費「樣樣都係錢」：「有客人就係會願意花錢，買其他人花時間做嘅多野（嘢）。值唔值呢個價真係個人問題，唔好開口埋口話人呃錢。」獲不少網民表示支持，認為手作有價。

至於甘比對鈎織的熱愛有增無減，她趁復活節表示想開班教授織復活兔公仔，更親手織了多個Happy Bunny放到舖頭及商場，並呼籲網友打卡。





