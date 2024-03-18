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18/03/2024

倪晨曦第三度懷孕出Po曬巨肚！巴黎時裝周露腰小腹平坦零孕味！15日內「吹脹」？

#倪晨曦 #模特兒界女神 #影視娛樂 #三年抱兩 #懷孕
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　　模特兒界女神倪晨曦（Elva）早前日喺社交平台宣佈再次懷孕，仲分享非常溫馨嘅全家福，唔少人都留言恭喜佢，仲大讚佢愈生愈靚！

 

　　Elva2020年同金融才俊Vincent結婚，二人三年抱兩，育有兩個可愛到爆嘅寶貝仔。今日佢又再分享懷孕喜悅，於社交平台Post出一家「五」口於沙灘拍攝嘅全家福，並留言：「We are so excited to share this news.　Our family is growing! And so is my heart!Don’t ask me how I hid my belly for such a long time（我們很高興分享這個消息，我們的家庭正在壯大！我的心也是如此！別問我怎麼把肚子藏了這麼久。）」

 

 

　　唔少網民同藝人都留言恭喜佢，其中湯洛雯留言：「Omggggg ur a super woman!!!!（我的天，你真是個女超人！）」，大家都好驚嘆佢有心有力養育三個小朋友！而由於之前兩胎都係囝囝，大家都「集氣」希望佢生多個囡囡，遺傳佢嘅優良基因。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　而大家都的確好驚訝佢可以收埋巨肚咁耐，事關Elva着住bra top加鬆身恤衫和牛仔褲，目測孕肚已經有5、6個月，而佢曾月初分享出席巴黎時裝周嘅照片，當中有啲造型更加係露腰，但就完全察覺唔到佢已經有咗，真係非常神奇！

轉載自: 晴報

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