倪晨曦第三度懷孕出Po曬巨肚！巴黎時裝周露腰小腹平坦零孕味！15日內「吹脹」？

模特兒界女神倪晨曦(Elva)早前日喺社交平台宣佈再次懷孕,仲分享非常溫馨嘅全家福,唔少人都留言恭喜佢,仲大讚佢愈生愈靚!

Elva2020年同金融才俊Vincent結婚,二人三年抱兩,育有兩個可愛到爆嘅寶貝仔。今日佢又再分享懷孕喜悅,於社交平台Post出一家「五」口於沙灘拍攝嘅全家福,並留言:「We are so excited to share this news. Our family is growing! And so is my heart!Don’t ask me how I hid my belly for such a long time(我們很高興分享這個消息,我們的家庭正在壯大!我的心也是如此!別問我怎麼把肚子藏了這麼久。)」

唔少網民同藝人都留言恭喜佢,其中湯洛雯留言:「Omggggg ur a super woman!!!!(我的天,你真是個女超人!)」,大家都好驚嘆佢有心有力養育三個小朋友!而由於之前兩胎都係囝囝,大家都「集氣」希望佢生多個囡囡,遺傳佢嘅優良基因。

而大家都的確好驚訝佢可以收埋巨肚咁耐,事關Elva着住bra top加鬆身恤衫和牛仔褲,目測孕肚已經有5、6個月,而佢曾月初分享出席巴黎時裝周嘅照片,當中有啲造型更加係露腰,但就完全察覺唔到佢已經有咗,真係非常神奇!