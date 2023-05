【FOCUS】摩通漂亮收購FRB　難改溫水煮蛙式洗牌

「有人辭官歸故里,有人漏夜趕科場」──寂寥和風騷,正正適合形容矽谷銀行貝克爾(Gregory Becker)、摩通戴蒙(Jamie Dimon)的心境。而摩通出手收購排名美國第14大的第一共和銀行(FRB)漂亮交易,未能安撫市場情緒,地區銀行體系溫水煮蛙式洗牌遠未結束。

躺贏收穫高淨值客戶

在3月14日獲摩通等11間大行緊急馳援300億美元存款後,第一共和銀行終逃不過倒閉命運。最新股價較當天觸發集體行動的暴瀉逾兩成(約31美元)僅剩零頭(3.5美元),盡顯金融市場波動無情。

但對2008年出手接盤貝爾斯登、Washington Mutual而呻笨的摩通來說,時隔15年終變躺贏。在800人團隊周末徹查FRB賬目後,該行周一(1日)確定向聯邦存款保險公司(FDIC)支付106億美元,收購遭其接管的FRB大部分資產並承擔個別負債。

FRB擁有大量高淨值客戶,且分行布局有近50%跟摩通財富管理市場重疊。(JP Morgan))





暫且不論FRB在倒閉前資產高達2291億美元,最特別的是,FRB在三藩市、紐約、洛杉磯、波斯頓擁有大量高淨值客戶,且分行布局有近50%跟摩通財富管理市場重疊。今次交易還令摩通獲得FDIC的500億美元5年期固定利率融資、一次性稅後收益26億美元,更預計未來年增淨利5億美元。

資產市值遠低帳面值

跟戴蒙志得意滿聲稱,「收購對公司整體有利,對股東有利,有助於進一步推進我們的財富戰略,並補充現有特許經營權」相比,SVB前首席執行官貝克爾的日子並不好過,他將於16日赴參議院銀行委員會出席作證,更面臨議員們要求「收回薪酬」的壓力。

貝克爾的管理不善(如首席風險官空置長達8個月、逾140億美元債券投資無利率對沖措施等),被指是導致矽谷銀行倒閉的直接原因;而其去年薪酬高達990萬美元、在倒閉前夕賣股套現,更備受詬病。

上述恐只是地區銀行風險的冰山一角,據南加州大學、西北大學、哥倫比亞大學、斯坦福大學4位學者近日發表的聯合論文《2023年貨幣緊縮和美國銀行的脆弱性》估算,美國銀行系統的資產市值,較所有持有至到期組合的賬面值低2.2萬億美元(遠高於FDIC早前測算的6200億美元未變現虧損),而其中大部分都沒有利率衍生品進行對沖。

「隱形擠兌」料持續

論文更假設,在客戶提取一半未獲FDIC擔保(超出25萬美元)的存款的情況下,有高達186家銀行或被迫如矽谷銀行一樣甩賣資產,並最終破產。鑑於存款從中小銀行持續流出的「隱形擠兌」料持續,首季存款按季降幅達雙位數的PacWest和Western Alliance兩間銀行,隔夜股價分別重挫28%至創紀錄低點、暴跌15%。

研究論文顯示,美國銀行系統的資產市值,較所有持有至到期組合的賬面值低2.2萬億美元。(shutterstock)



此外,股神搭檔、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)近日並警告,陷入困境的寫字樓、購物中心等,將令銀行業充斥不良貸款,並導致麻煩四周擴散(trouble happens to banking just like trouble happens everywhere else)。

即時可見的後果是信貸緊縮,衡量美歐銀行業的信貸難易程度的綜合衡量標準,已升至雷曼危機以來的最高水平,或預示未來更疲軟的經濟增長。繼美國3月M2年增率錄-4.05%的1959年以來有記錄最大跌幅後,3月歐洲廣義貨幣總量M3年增率亦降至2.5%的2014年11月以來最低。

唯一的好消息是,據FDIC披露,其旗下存款保險基金(DIF)截至去年底的結餘逾1282億美元,按FDIC先後為矽谷銀行、簽名銀行、第一共和銀行承擔約360億美元成本計,緩沖墊或仍能支撐一陣。