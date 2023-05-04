  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

04/05/2023

【FOCUS】加息快車抵終點　市場鮑公續角力

#鮑威爾 #減息 #軟著陸
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　當利率期貨押注美息明年1月底見「3」字頭，站在加息「終點站」附近的鮑公，仍然硬扛「今年降息不合適」。二者角力最終孰對孰錯？

 

刪除「額外緊縮或合適」措辭

 

　　經過連續10次加息，短短13個月內從0-0.25%飆升至5-5.25%的聯邦基金利率，終於迎來最明確的止步信號——FOMC（聯儲公開市場委員會）本港時間周四（4日）凌晨發布議息聲明，刪除「一些額外政策緊縮或許是合適之舉」的措辭。

 

鮑威爾於記者會指，未來政策將採取「逐次會議，逐次分析」的方式。（Federal Reserve Twitter）

 

　　借鑑2006年6月FOMC在議息聲明中刪除「可能還需要進一步收緊政策」字眼，隨後結束長達兩年的加息周期，市場普遍預期，去年3月開啟的此輪80年代以來最激進加息，亦已到頭。

 

　　不過，如同時任聯儲主席伯南克的名言，「我們不必敲釘子（通脹），但我們必須表明我們沒有放下錘子（貨幣政策）」，鮑公在議息後記者會堅稱，說加息周期已經完結為時過早，決策者現時「並未決定」6月暫停加息，未來將採取「逐次會議，逐次分析」的方式，如有必要，「我們準備進行更多（加息）。」

 

記者會期間波動性達耶倫三倍

 

　　更值關注的是，他重申堅持2%的通脹目標，對甚囂塵上的最早9月減息預期毫不買賬，指通脹下降需時，如果該預測大體正確，「今年減息就不合適」。

 

研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的標指500波動性，是前任耶倫的三倍。（Center for Economic and Policy Research）

 

　　此外，有別聯儲工作人員3月首次預期美國經濟今年將現輕微衰退，鮑公堅持「軟著陸」可能仍更大，甚至指，「有可能這次真的不同（It's possible that this time really is different）」，理據是在加息整整5個百分點後，失業率仍低企3.5%，職位空缺仍高企。

 

　　鮑公的鷹姿抹去議息聲明的鴿調，令標指從盤中最多升0.7%逆轉為下跌0.7%收盤，道指納指同先升後跌，印證有研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的市場波動性，是前任耶倫的三倍，即股債市場在記者會時的走勢，往往跟FOMC聲明發布後的最初反應相反。

 

　　儘管議息聲明稱，在未來確定「額外」政策緊縮程度時，將考慮三大因素：一，貨幣政策的累積效應；二，貨幣政策的滯後性；三，經濟及金融基本面，但以市場和鮑公對未來減息路徑以及近日銀行業動盪的分歧看——前者認為最快9月減息，美息明年1月底見3.975%，傳言賣盤的地區銀行PacWest盤後暴挫52%；後者指今年難減息，認為銀行系統情況已顯著改善——無論是市場會錯意，還是鮑公斷錯症，未來市場波動都勢更劇烈。

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#鮑威爾 #減息 #軟著陸

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk