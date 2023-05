【FOCUS】加息快車抵終點　市場鮑公續角力

當利率期貨押注美息明年1月底見「3」字頭,站在加息「終點站」附近的鮑公,仍然硬扛「今年降息不合適」。二者角力最終孰對孰錯?

刪除「額外緊縮或合適」措辭

經過連續10次加息,短短13個月內從0-0.25%飆升至5-5.25%的聯邦基金利率,終於迎來最明確的止步信號——FOMC(聯儲公開市場委員會)本港時間周四(4日)凌晨發布議息聲明,刪除「一些額外政策緊縮或許是合適之舉」的措辭。

鮑威爾於記者會指,未來政策將採取「逐次會議,逐次分析」的方式。(Federal Reserve Twitter)

借鑑2006年6月FOMC在議息聲明中刪除「可能還需要進一步收緊政策」字眼,隨後結束長達兩年的加息周期,市場普遍預期,去年3月開啟的此輪80年代以來最激進加息,亦已到頭。

不過,如同時任聯儲主席伯南克的名言,「我們不必敲釘子(通脹),但我們必須表明我們沒有放下錘子(貨幣政策)」,鮑公在議息後記者會堅稱,說加息周期已經完結為時過早,決策者現時「並未決定」6月暫停加息,未來將採取「逐次會議,逐次分析」的方式,如有必要,「我們準備進行更多(加息)。」

記者會期間波動性達耶倫三倍

更值關注的是,他重申堅持2%的通脹目標,對甚囂塵上的最早9月減息預期毫不買賬,指通脹下降需時,如果該預測大體正確,「今年減息就不合適」。

研究顯示,鮑威爾舉行記者會期間的標指500波動性,是前任耶倫的三倍。(Center for Economic and Policy Research)

此外,有別聯儲工作人員3月首次預期美國經濟今年將現輕微衰退,鮑公堅持「軟著陸」可能仍更大,甚至指,「有可能這次真的不同(It's possible that this time really is different)」,理據是在加息整整5個百分點後,失業率仍低企3.5%,職位空缺仍高企。

鮑公的鷹姿抹去議息聲明的鴿調,令標指從盤中最多升0.7%逆轉為下跌0.7%收盤,道指納指同先升後跌,印證有研究顯示,鮑威爾舉行記者會期間的市場波動性,是前任耶倫的三倍,即股債市場在記者會時的走勢,往往跟FOMC聲明發布後的最初反應相反。

儘管議息聲明稱,在未來確定「額外」政策緊縮程度時,將考慮三大因素:一,貨幣政策的累積效應;二,貨幣政策的滯後性;三,經濟及金融基本面,但以市場和鮑公對未來減息路徑以及近日銀行業動盪的分歧看——前者認為最快9月減息,美息明年1月底見3.975%,傳言賣盤的地區銀行PacWest盤後暴挫52%;後者指今年難減息,認為銀行系統情況已顯著改善——無論是市場會錯意,還是鮑公斷錯症,未來市場波動都勢更劇烈。