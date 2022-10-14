真理可否靠事實檢驗？

很多人都應有此經驗，在他們所遇過的人當中，或是在網上，有些人雖然口頭上認同「事實勝於雄辯」，但實際上，在無可質疑的證據面前，大多數人恐怕不是放棄一些被推翻掉的錯誤成見，而是繼續堅持，甚至頗為憤怒。

原來此現象絕非港人獨有，可能還是人性的一部分。近年來，國際社會科學界對此作了數以千計的實驗，大都推翻了這假說︰「當你的信念受到事實挑戰時，你會改變你的看法，並把新的資訊融入你的想法中。」但卻支持這假說︰「當你最深的信念與證據相矛盾時，你原本的信念會更強烈。」

這可是小事大事都不妙。我有位小學與中學同學麥錦雄，很熱心搞舊同學的聯誼活動，他從實踐中得到一句很值得深思的名言︰「真理絕非愈辯愈明。」為何對人性的認知有此悲觀的看法？蓋因他發現，就算一方能提出大量事實作根據，持相反理念的另一方也絕不會接受。既然如此，還是友誼萬歲，不爭論尖銳問題為上。

多數人不會改正錯誤信念

上述只是有普遍性的小事，我們這一輩人，大都懂得在社交場合中避談政治不談宗教。但信念並不一定有事實作基礎，對政治制度的成敗卻大有影響。美國開國元勳之一的杰弗遜在1789年說過︰「當人民都掌握充分資訊時，他們當有資格建立自己的政府。」換言之，當人民並非無知時，西方的民主制度可行。近年的大量研究卻指明，在事實面前，很多人，甚至是大多數人，都不見得會改變自己錯誤的信念，既然如此，怎可保證選出來的總統不是個壞蛋？

更有甚者，上面提到的大量研究中，發現人民對某些信念的強烈執著，並非源自他們對相關問題有深入認識。這樣便慘情了，政治的活躍參與者，雖事事自以為站在道德高地，但原來大有可能是無知之輩。此等情節，3年前港人早已領教過。有些人信口雌黃，繪影繪聲，聲淚俱下，連大學校長也甘心受騙，卻原來全無事實依據。香港的輿論也並非全無反擊，但這又墮入另一種現象︰「適得其反效應」（Backfire Effect），提出事實者會使到對方十分不舒服，因為這會造成他們認知失調，其自我保護機制會促使這些人作出與事實無關的人身攻擊，攻擊愈厲害愈反映攻擊者的不安。也有研究者用抗生素作比喻，用藥力不足的抗生素，不但治不了病，還會產生抗藥性，對病情不利，用事實去推翻錯誤的信念，起到的效果只是讓某些人以後更不願意認識事實，繼續把頭埋在沙中。

千萬不要以為上述論斷只是憑空臆測。在生活中或國際大環境中，在在可見事實改變不了信念的例子。篇幅所限，只舉幾例。

近20年前，美國國務卿用一小瓶粉末作「證據」，說伊拉克有大殺傷力武器，必須揮軍攻入伊拉克摧毀這些武器。事後美國完全找不到這些武器，連痕迹也沒有，但不要以為支持侵略的人便甘心接受道德審判，承認自己的錯誤，這些人今天還在死撑，更強烈相信伊拉克確曾有這些武器。

反疫苗者拒接納科學證據

新冠肆虐，但不肯打針的大有人在，以致香港近3成80歲以上的長者一針也未打，處於險境。其實反疫苗並非香港獨有，外國的研究顯示，她們的反疫苗者（並非只反新冠疫苗，一切俱反）對科學證據毫不理會，證據愈多，他們只會更認為這是藥物公司在背後指揮。

中國近43年實質GDP上升了43倍，但一向以來，每年都有人說中國經濟在當年便要崩潰。此等「預言」以在美國的反華律師章家敦為代表，奇便奇在他的「預言」次次都被事實推翻後，他還敢再作預測，希望終有一次是對的，更奇的是，還有人相信，足見事實有時並非止謠良藥。

南京大屠殺的人證物證多不勝數，但日本否認有此罪行發生過的，大有人在。

3年前831事件今天還有人相信，今年的8月31日，還有人到太子港鐵站拜祭「亡靈」。港鐵錄影中找不到證據，「死者」眾多，但竟沒有家屬或朋友苦主，聽說也有人「復陽」了，但今天對831深信不疑的人不少，有無此事實不重要，重要的是，若此事沒有發生過，那麼當日的激情怒氣，豈不顯得可笑？這如何可接受？

世上的末日邪教不少，曾有邪教預言1954年12月21日為世界末日。據研究者發現，預言落空後，這批信徒更堅持信念。

物理學一代宗師普朗克（Max Planck）曾說︰「科學真理的勝利並非靠說服反對者，使他們看到真理之光，而是靠反對者都死乾死淨。」我常說，大學教育只要能使學生習慣用邏輯推論及用科學方法搜集證據，那麼就算學生其他的學不到，大學教育也算成功。看來這不容易。