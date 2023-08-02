核災時代的「美麗日本」

日本已故文豪川端康成在1968年獲得諾貝爾文學獎後，發表了題為《我與美麗日本》的著名獲獎致詞。他在演講中形容日本之美，源自於「山川草木，宇宙萬物，大自然的一切，以至人的感情的美。」



川端的獲獎，及其文辭優美的演講，當年令西方對日本文化的推祟達到前所未有的高度。時至今日，他的《雪國》等作品中表達出來的「新感覺」，仍然是日企廣告營銷海外市場的靈感泉源。

美麗的日本即將向太平洋排放核透明水（美聯社）



但就在本月，如果岸田內閣得逞的話，川端的「美麗日本」將添加一幅新畫面——一彎「核透明水」，將在未來數十年源源不絕從福島直奔太平洋。



岸田的皇帝新衣



與川端獲得諾獎殊榮同步發生的是，展現出戰後經濟騰飛活力的日本步入了核能時代。在川端獲獎3年後，東京電力公司福島第一核電站開始發電。而在整整40年後，當日本從經濟騰飛轉向經濟泡沫破滅，這座已經老舊的核電站在311東日本大地震引發的海嘯中，因為一連串人為失誤而毀於爆炸。



面對福島核災發出的警示，岸田內閣和財閥們卻給自己編織了一件「皇帝的新衣」，打算於本月赤裸裸將「核透明水」倒進太平洋。由於日本政府高超的公關技巧，這場傾倒惡行正在被帶往荒謬的討論方向，例如「核透明水」是否安全的問題：鑑於日方力證「核透明水」純潔得足以排入太平洋，於是反對者就急急忙忙跟著風向，羅列起安全隱患來。



結果中伏了，因為一旦有了IAEA這類機構的所謂安全認證，日本就認定自己傾倒有理了。這好比張三家裏面洩漏了有毒物質，他從十萬八千里外請了一干洋大人到自己家裏閉門密斟，然後打開門來拎出一桶水，就想強行倒入街上的公共水井。



理由？因為洋大人說它乾淨了，所以倒水井裏符合國際慣例，你們誰敢吵就是造謠生事，破壞國際社會共識，惡意打壓張三。你說這家人兇不兇？其實小至鄰里街坊，大至國家社稷，有些道理是相通的：



你請一班人來自己家裏，關上門進行何種安全活動甚至是交易，那都是你自家的事。你整出來那桶水安全不安全，透明不透明，拿來自家洗地街坊都還有權過問會否滲透至地下水，倒到公用水井裏哪是文明社會敢於想像的行為？





日本及鄰國民眾壓倒性反對排海（美聯社）



太平洋就是億萬人類的水井，它的大氣循環為內陸提供雨水，它的生態系統為人類提供漁獲。雖然日本的人口正在萎縮，但它不能把自己的末世心態強加給鄰國，因為在整個大洋沿岸，兒童仍在成長，人類仍在繁衍。

鬼畜的大門正被打開



當年切爾諾貝爾核反應堆爆炸後，蘇聯紅軍與工程人員還冒死修建了一個石棺防止核輻射蔓延，今天像日本這樣整天對鄰國指手畫腳，推銷世界命題的普世上國，竟卻己所不欲強加於人，而這核災還是它自己闖的禍。若連這個道理都被搬了龍門，則人無倫常，國無道義，鬼畜橫行的大門會被打開。



因此我們必須要指明，核透明水排海根本不符合國際慣例，因為一個國家把自己處理核災的所謂「透明安全水」，公然排放進人類共存的大海，是史無前例的事。如果張三今天可以把他家的水倒井裏，那麼明天李四，後天王五家裏出了甚麼事，是不是都可以把自家的水往井裏倒？請問哪家的水不透明，找個認證有多難？



所以「海畔有逐臭之夫」，誰願意乾了這杯核透明水，甚至是美其名曰「核聖水」，拿來祈福兒孫滿堂，都是他們的自由。但至少是在西太平洋沿岸，反對傾倒入海的民眾顯然是佔壓倒性大多數的。日本國內外的民意全然不被理會，再問一次，這個國家確定有資格討論世界命題和普世價值？



IAEA有權決定排海？



回過頭來看福島核災，說這是日本自家的事並非冷酷無情，因為它不僅是天災，更是人禍。日本國會的獨立調查就稱，這是一場「深刻的人為災難」。日本群馬縣前橋地方法院2017年在處理受害者追討時，亦曾判定東電未能防範「可預見的事故」。



洋大人為日本的排海計劃站台（美聯社）



由於日本根本就是在地震活躍帶上興建核電站，理應認真對待防災問題。無論是日本政府還是東電，也都在核災前預見了地震和大海嘯的可能性。據指，日本政府在2002年的地震調查研究中指出，包括福島近海在內，未來30年發生大海嘯的機率高達20%。東電在2008年亦計算出，福島核電站可能遭遇高達15.7米海嘯。而在2011年3月11日，當一波15米高的海嘯真的殺到時，福島核電站卻仍然沒有興建足夠高的防波牆。



所以日本若排放核透明水，不管你有多安全，鄰國人民同意是人情，不同意是道理。講到人情，正所謂「山川異域，風月同天」，如果日本政府願意同周邊國家共商對策，例如協助興建地下蓄水池，說不定十多億中國人頭腦發光發熱，還真的就願意出錢出力幫他一把了。偏偏日本不吃這一套，人家脫亞入歐有洋人支持，你們算老幾？



岸田政府先是試圖在廣島G7峰會上，游說各位洋領導簽署共同聲明，讚同日本以透明方式排放核透明水，各位洋領導聽罷無不耍手擰頭，結果未能得逞。繼而日本又找來IAEA總幹事格羅西，居然真的就給核透明水開了綠燈。這就回到本文開初的問題上，他證明你家那桶水「安全」又怎樣，他有權批准你排到公海裏？



這個IAEA，當年調查伊拉克秘密研發核武之時，派了多少個專家團去巴格達？有沒有為薩達姆證清白？當美國用假情報影響民意並攻陷伊拉克後，該國百萬人民傷亡，受害者可否向IAEA追討？當然不能。既然它不能承擔責任，那麼它可以站在一邊發言，但哪來的排海授權？



是以，日本如果決定排放核透明水，由頭至尾都只是日本的單方面決定，一切責任和後果都會直送日本，而不會也無從追究IAEA。這就叫冤有頭債有主，輪不到IAEA說事。至於誰是受害者，倒真也不只是限於會否發生癌病變的問題。漁農業、餐飲業、旅遊業必定會受到的影響，從更大範圍而言對地球生態的破壞，找IAEA賠償？格羅西擔當得起？



崩潰的現代化廢墟

日本災後重建工作遠遠沒有完成（資料圖片）



再回過頭來看「美麗的日本」：1994年，日本在泡沫經濟爆破進入「失落的十年」後，又有一位日本作家獲得了諾貝爾文學獎。這一回，在斯德哥爾摩瑞典皇家文學院發表的演講中，獲獎的大江健三郎就沒有川端那般「古典烏托邦」了。



在題為《我在曖昧的日本》的演講中，大江隔著時空公開否定了川端的「美麗日本」。他指出，戰後日本是在一個崩潰的現代化廢墟上重建，無論是國家還是個人都存在曖昧的雙重性。這使得它雖然一味模仿西歐，但卻在政治、社會和文化上，在亞洲越發處於孤立境地。



大江於今年3月23日去世，他在晚年用了大量筆觸描述福島核災對日本民間的影響，土地和海洋受到核污染，農民無法返回耕地，漁民無法駕船出海。日本政府並沒把這位諾獎得主的訴求當成一回事，歷任內閣處理核災及日本民眾的反應，也不幸地印證了大江所講的雙重性。



政客與財閥的高牆

核透明水純淨得可以養魚（美聯社）



在核災發生12周年後，福島災區的善後工作其實遠沒有完成，大批災民流落異地，而受害者的追償亦在政客與財閥的高牆前困難重重。不過，災民的苦況早已被絕大多數國民的冷漠所淹滅。而岸田內閣在這種冷漠的國民氛圍下，也判定終於等到了全面重啟核能的時刻。



於是他們居然把對付國內民意的一套手法搬到了國外，企圖利用所謂西洋上流國家、IAEA等高牆機構的力量，來壓制整個太平洋沿岸的眾生福祉。因此，對於區內任何負責任的政府來說，針對日本的核透明水安全排放，現在不是制裁的問題，而是能否制止的問題。換位思考的話，假如今天排放透明水的是鄰國，你猜日本政客和文騷們會不會穿上踢死兔，跳出來指控你反人類？



如果真的不能制止的話，我們這些亞洲草介也就只能一代又一代，未來數十年眼睜睜看著那一彎碧水，從美麗的日本流進我們的海灣。不知下位日本諾貝爾文學獎得主，該如何跟我們演繹他們熱愛生命的世界命題？