  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

23/02/2024

迎接卡爾森的克宮木椅

#政經范局 #普京 #大國博弈 #俄烏戰爭 #美國 #俄羅斯 #卡爾森 #政治 #中美關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　當美國著名保守派記者卡爾森成為克里姆林宮的客人時，迎接他的是一張不太舒服的單人椅。這張椅子做工簡單，坐在它身上的人必須端正姿態，腰和大腿呈硬生生的90度角。這將使得卡爾森很難在採訪過程中展示美式作派，例如將身子向後傾靠在寬大的梳發上，然後隨心所至地翹起二郎腿來。

　　在美國總統選舉年表態支持特朗普的卡爾森，成為俄烏開戰以來首位專訪普京的美國記者，給共和黨人帶來美俄破冰的無限憧憬。但從隱喻的角度而言，如果外交活動如已故前美國國務卿基辛格所言，是「可能的藝術」，那麼克宮這張椅子所提供的空間，卻看不到美俄關係有「轉身的可能」。

　　慣於像重型火炮般轟擊民主黨，及其總統拜登的卡爾森，幾乎是把自己碩大的身軀塞到這張木椅上，等待著普京的到來。但卡爾森倒也怨不得人，畢竟當年在白宮，他所支持的特朗普曾以更為露骨的方式，羞辱到訪的塞爾維亞總統武契奇；更何況，克宮為普京安排的也是同一款木椅，賓主雙雙正襟而坐，倒也算不上失禮。

 

克宮的椅子對卡爾森來說頗為狹窄，他看來坐得並不舒服。（美聯社）


普京：我們是在做脫口秀？

　　但是，卡爾森試圖為美俄關係破冰的重磅懸念，卻也因此難以施展。尤其是當採訪開始，卡爾森想先聲奪人製造震撼效果，劈頭就問：「您為何認為美國可能對俄羅斯發動突然襲擊？」不料剛才還一臉堆笑的普京立即正色道：「我沒這麼說過。我們是在做脫口秀，還是在進行嚴肅的談話？」

　　以詞鋒凌厲見稱的卡爾森，被普京的冷臉弄得措手不及，只能順從地回答說：「這句話說得真好。謝謝。我們正在進行嚴肅的對話。」接下來，卡爾森便開始嚴肅而耐心地，開始聆聽普京如流水般的，而又教科書式的，對俄烏歷史淵源鉅細無遺的解說。當然，沒人相信卡爾森不顧白宮和歐洲盟國政府的反對，千里迢迢來到莫斯科，只是為了充當普京的小綿羊或傳聲筒。

　　當兩個大國陷入僵局，而某位記者得以展開破冰之旅時，這位記者往往還扮演著信使的角色，例如向受訪者傳達一條訊息，甚至是一封密函⋯⋯但在美國兩黨政治高度分裂的今天，假設卡爾森這位保守派大炮會為民主黨坐鎮的白宮奔走，似乎略嫌異想天開。

　　也就是說，當前美國無論是記者、議員、州長，甚至是總統，都無法代表一個完整的美國發言，而只能局限在各自政治派系的池水之中游泳。卡爾森無疑是共和黨外交政策的主要推銷者，這套政策的中心思路就是，美國應該盡快放棄烏克蘭戰場，修補美俄關係，以便集中力量壓垮中國。

卡爾森：中國是更溫和的殖民國家

　　因此卡爾森把自己扮成一隻小綿羊，並非樂於聽普京上課，而是為了締造某種可能，也就是一旦特朗普成為美國總統後，美俄有沒有轉身的可能？而這一可能，顯然又建基於普京未來的對華政策，與未來特朗普政府達成某種默契的可能。

 

普京在專訪中以冷臉對卡爾森進行說教。（美聯社）


　　也正因為如此，向以大炮著稱的卡爾森有點過於溫順地忍受了普京的冷臉與說教，等待對方講完了俄烏歷史、批評了愚蠢的拜登，並指出美元的衰落後，終於小心翼翼切入了他此次專訪的關鍵問題——中國。

　　普京回答卡爾森的這段對話，在播出後被不同政治立場的媒體拆解、重組成各種版本，因此有必要恢復它的完整過程——卡爾森先把中國形容為一個比美國「更溫柔的殖民國家」，向普京問道：「今天的金磚國家有可能被中國這個更溫和的殖民國家所統治？您認為這對俄羅斯主權有利嗎？您對此擔心嗎？」

　　普京說：「我們很熟悉這些恐怖故事。這是個恐怖故事。我們與中國是鄰國。鄰居就像你的近親一樣，不是你選擇的。我們與他們有著數千公里的共同邊界。這是第一點；其次，我們已經習慣了幾個世紀以來的共存；第三，中國的外交政策理念是非侵略性的，中國的外交政策思想一直在尋求折衷主義，我們看到了這一點。」

普京：你們試圖以一種更溫和的方式來講恐怖故事

　　普京接下來甚至還點破了卡爾森的意圖，說：「你們現在試圖以一種更溫和的方式來講述這個恐怖故事——但無論如何結果都是同樣的，與中國的合作數量正在增長。中國與歐洲合作的增長率比俄羅斯與中國合作的增長率更高。」、「在美國的中國企業數量難道很少嗎？是的，美國的政治決策就是要限制與中國的合作，你們這樣做對你們自己是不利的，你們給自己帶來了損失。」

　　對話到此，對於卡爾森及他的保守派觀眾們來說，採訪內容就已經由教科書式的沉悶，而變得深深的苦澀了。普京從三個方面釋闡了中俄關係的「基本面」，這包括在地緣上雙方是近親與鄰居；在歷史上有數個世紀的共存；及就當前國際形勢而言俄方確信中國的外交政策具有「非侵略性理念」。在三個維面的支撐下，普京眼中的中俄關係顯然傾向於穩定而不是跳交際舞。

 

卡爾森對普京的專訪碰釘，無力為美俄關係締造空間。（美聯社）


　　卡爾森面如嚼蠟，試圖將話題轉向拜登下台後美俄關係改善的可能。不料普京卻不打算收口，反而繼續羅列中俄雙邊經貿合作發展。普京每吐出一口字，共和黨在今年總統選舉中的外交議題基石，即結束烏克蘭戰爭，拉攏俄羅斯進而打擊中國的「美好願想」，都愈發變得不可能。雖然對普京的採訪會為卡爾森帶來數以億計的觀眾點擊，但陷身於克宮狹小單人椅上，他為美俄關係締造空間的努力正變得徒勞無功。

美俄：「可能的藝術」變成「處處不可能」

　　卡爾森對普京的專訪碰了釘子，無疑會在選舉年打擊共和黨人的全球策略和外交思維。造成這一結果的原因在於，似乎連卡爾森等共和黨人，都沒有意識到拉攏俄羅斯打擊中國的策略只是新瓶舊酒，早在美、蘇兩國領導人當年討論結束冷戰時，共和黨籍美國總統列根及老布殊，和蘇聯總統戈爾巴喬夫就曾經達成默契，認為美蘇兩國合作，可以有效控管全球事務，包括遏制中國及歐洲的崛起。

　　像普京這種親歷蘇聯瓦解的俄羅斯人，必然對美國事後沒有兌現對蘇聯的友情，反而將北約邊界推到莫斯科眼皮底下記憶深刻。俄羅斯外交策略由面向西方，轉為著眼遠東，亦是經歷數十年國際形勢的風風雨雨才形成。

　　卡爾森等人指望普京會為了配合共和黨的競選年黨爭利益，來放棄與中國穩定的戰略協作關係，就此看來顯得過於幼稚和自我中心，這也導致基辛格口中「可能的藝術」，變成了處處不可能的碰壁。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#政經范局 #普京 #大國博弈 #俄烏戰爭 #美國 #俄羅斯 #卡爾森 #政治 #中美關係

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk