蝦肉燒賣+鮮蝦春卷 點心高鈉王 兩人分每人已攝一日上限32%

【晴報專訊】一盅兩件深受港人喜愛，惟食安中心檢測發現，飲茶常吃的蝦肉燒賣、鮮蝦春卷屬高鈉點心，最高鈉樣本每100克含600毫克鈉，如兩人進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人的鈉攝取量已佔世衞建議上限的32%；如腸粉加一湯匙豉油，鈉含量亦可增逾倍。

食安中心建議食肆將醬料「另上」，市民亦應養成低鈉飲食習慣。

食安中心在去年5月至8月，從53間酒樓及點心店收集12款點心、涉120個非預先包裝食物樣本，結果顯示只有11個樣本屬低鈉，即每100克含少於120毫克鈉，包括9個淨腸粉、1個牛肉腸粉及1個叉燒腸粉；而7個屬高鈉樣本，即每100克含超過600毫克鈉，包括5個蝦肉燒賣及2個鮮蝦春卷。

而所有點心平均最高鈉含量，仍是蝦肉燒賣及鮮蝦春卷，每100克分別含590毫克及480毫克鈉；平均最低鈉含量的點心則是淨腸粉，每100克僅含66毫克鈉。

腸粉加一湯匙豉油 鈉量倍升

食安中心顧問醫生楊子橋指，一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷平均鈉含量為700毫克及570毫克，如兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人的鈉攝取量已佔世衞建議每日攝取上限2,000毫克的32%。

叉燒腸粉加入約一湯匙豉油，鈉含量即倍升，專家建議食用時醬汁另上。（資料圖片）

食安中心亦發現，不同食肆出售的同款點心，鈉含量差別大，如最低鈉含量的淨腸粉，最高及最低鈉含量樣本可相差超過50倍，分別每100克含3毫克及200毫克鈉。

另外，不少人吃腸粉都會加醬料，中心檢測4個醬料樣本，發現豉油的鈉含量最高，每100克達2,600毫克鈉。進食一碟叉燒腸粉的鈉含量原本為350毫克，如加入食肆提供、約一湯匙豉油，鈉攝取量可飈升110%。

宜醬汁另上 只蘸小量

食安中心調查發現，過去10年點心的鈉含量有所下降。

楊子橋稱，過去10年點心的鈉含量有所下降，淨腸粉便跌40%，他解釋食材本身的鈉含量不多，以鹽水蝦為例，平均鈉含量約200毫克，如食肆在製作過程沒減鹽，加上市民配上醬汁，鈉含量會相對偏高，容易增加患高血壓、中風等慢性病風險。他建議食肆可將醬汁「另上」，由客人自行添加，市民進食時如需蘸醬料，應輕蘸小量，並養成低鈉飲食習慣，亦希望業界盡量改良製作方法。

添好運點心專門店創始人麥桂培表示，自4年前起推出「減鹽」菜式，包括蝦餃及蘿蔔糕，減少10%鹽份，至今「無客人投訴」，又指年輕客人食得愈來愈清淡，認為是好事。