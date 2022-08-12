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12/08/2022

李家超與妻共持1單位 3位新局長各擁4物業 許正宇膺高官樓王

#高官 #李家超 #物業
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　　【晴報專訊】政府昨公布新一屆政府官員及行會成員的首份利益申報資料，特首李家超僅與太太持有油尖旺區一項自住物業，但3位新任局長包括醫務衞生局局長盧寵茂、房屋局局長何永賢及創新科技局局長孫東，則分別申報與家人持最少4項物業，而財庫局局長許正宇申報持7項本地及境外物業，榮登「高官樓王」，文體旅局局長楊潤雄則是唯一「無殼蝸牛」。

 

政府新班子首份利益申報資料昨公布（資料圖片）

 

　　李家超僅申報與太太持一個自住物業連車位；而3位司長中，政務司司長陳國基與妻在港九新界持3物業，財政司司長陳茂波則申報太太與家人持1住宅物業連2車位，太太另持中山自住物業，而律政司司長林定國則個人持1項荃灣物業，與太太另持1項東區物業，太太亦持1項灣仔物業連兩車位。

 

李家超（資料圖片）

 

　　3名新局長各持最少4項物業，其中盧寵茂與太太持有1南區物業、1油尖旺住宅連車位物業、以及1英國空置住宅物業，家人亦持1南區住宅單位；早前被揭涉所持車位有僭建的何永賢，則與丈夫持3個中西區物業，另聯名持新加坡物業樓花；孫東本人持九龍城住宅及車位，另與太太持1項北京住宅物業，太太亦擁2個九龍城住宅。

 

劉業強李國章 蟬聯行會「地王」「樓王」

 

　　其餘大部分局長均申報與配偶持1項物業，民政青年局局長麥美娟及勞福局局長孫玉菡各持1物業，教育局局長蔡若蓮則擁油尖旺及大埔物業各一，運輸物流局局長林世雄與太太各持1項大埔物業。

 

　　自前年起出任現職的許正宇則申報7項物業，包括自己持1項住宅物業、與家人持2項灣仔住宅連車位、另與太太或太太與家人持澳洲、杭州及新加坡物業，蟬聯高官「樓王」。楊潤雄續無申報任何物業，而政制及內地事務局局長曾國衞僅稱有1個東莞物業，但無提到其妻、海關關長何佩珊申報持有的港島區物業，局方指按規定毋須申報。

 

　　非官守成員方面，鄉議局主席劉業強及港大校委會前主席李國章分別申報逾400幅土地及至少34項物業，蟬聯行會「地王」及「樓王」。

 

 

轉載自: 晴報

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