新一批消費券明發放 報團買機票可用 旅社推優惠吸客

【晴報專訊】新一批消費券明日（10月1日）發放，可用於本地商戶，包括向航空公司及旅行社支付機票或旅行團費用。

旅行社料消費券可帶動生意，惟現時機位供應緊張，業界需時復甦。

受惠「0+3」檢疫，有旅行社指旅行團收客激增8倍，自由行機票訂單升逾3.1倍，趁機推消費券優惠最高減800元；亦有支付平台夥旅遊平台推酒店訂房優惠。但有業界指航空公司預留予旅行社的機位不多，部分日子已停收客，恐因機位不足要取消部分旅行團，影響近300人。

以八達通領取消費券的市民，明日可獲發2,000元，其他支付平台則一筆過獲發最後一期3,000元。本港放寬抵港檢疫期至「0+3」，不少人即訂機票外遊，昨到銅鑼灣旅行社查詢的邱小姐說，逾2年沒外遊，計劃10月底到日本2周探親，目前仍有機票，但索價近萬元。

檢疫放寬 報團訂套票均倍升

政府發言人指，消費券適用於本地零售、餐飲及服務業的實體及網上店，包括提供旅遊服務的本地商戶。截至上周六（24日），共接獲約18萬宗覆檢申請，其中約16萬宗覆檢成功，已獲發第一期消費券。

東瀛遊接受全部6種消費券的支付工具；永安則支援5種，可於網店及門市使用；康泰及縱橫遊則僅限門市可用八達通及AlipayHK。另外，國泰及香港快運可使用AlipayHK及WeChat Pay HK；香港航空只支援AlipayHK。

永安旅遊指過去6日，旅行團收客量激增8倍，自由行機票、酒店及套票訂單分別升逾3.1倍及逾8倍；即日起至10月31日會推出消費券優惠，會員可經永安旅遊網或手機App搶購，如以支付寶付款，預訂長線旅行團或長線郵輪團，每位即減800元。而消費券支付平台WeChat Pay HK亦與Trip.com於明日起至10月31日，推印花賞優惠，用戶可憑2個印花兌換1張95折券，推廣期內每人最多可兌換兩張，可享高達1,000元折扣。

機位不足 部分旅團或要取消

東瀛遊執行董事禤國全稱，下月有逾30個日本團成行，每團20至30人，公司亦允許客人以消費券支付團費餘額，料可帶動生意。惟他說機位供應緊張，加上人手不足，機票票價較7月飈升1至2倍，相信業界需時1年復甦。

縱橫遊行政總裁袁振寧指，下月日本團已95%滿額，部分日子已暫停收客，因航空公司預留予旅行社的機位較疫情前少，現時僅剩不足10%，仍在追問航空公司能否撥出更多機位，否則部分團或需取消，影響近300人。