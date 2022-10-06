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06/10/2022

旅發局擲億元全球吸客 盧文端：二十大後放寬通關內地 非空穴來風

#旅發局 #盧文端 #通關 #0+0
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　　【晴報專訊】各界期望港府宣布本月放寬入境檢疫至「0+0」，政府專家顧問許樹昌亦促最好下月前放寬，以迎接國際會議及活動。旅發局表示，已準備就緒，當「0+0」落實，可即時啟動全球推廣，耗資逾1億元推廣本港新景點及盛事，並提供全方位旅客優惠，初期主打商務及亞洲短途客。而機管局及航空公司料將推50萬張免費機票予旅客及港人。

 

專家指實施「0+3」兩周後，社區疫情無明顯反彈，應盡快考慮實施「0+0」。

 

　　全國僑聯副主席盧文端則撰文指，二十大後料中央會採「有力措施」對外推介香港形象，放寬中港通關亦非「空穴來風」。

 

　　「0+3」實施10日來，機場截獲1,355宗陽性，469人在進入社區首3日內確診，平均佔入境客1%至3%。許樹昌指，若實施「0+3」兩周後，社區疫情無明顯反彈，便應盡快考慮實施「0+0」，且下月有不少大型會議及活動舉辦，為方便參加者，最好在11月前作放寬。

 

新景點+盛事 夥業界推旅客優惠

 

　　旅發局總幹事程鼎一昨與傳媒會面時透露，已準備就緒，當港府宣布「0+0」後，最快本月內啟動全球推廣，初期會利用網絡和社交媒體，由KOL、明星名人等向全世界旅客「打招呼」，估計推廣計劃將動用逾1億元，維期約3至4個月，商務客是優先推廣對象，相信他們亦會最早重返香港；另亦重點推廣新景點，包括故宮和M+博物館、海洋公園水上樂園及迪士尼晚間煙花滙演等等；舉行大型盛事如美酒佳餚、冬日巡禮等，且冀復辦除夕倒數。

 

　　程鼎一表示，會與航空公司、旅行社及酒店合作推出全方位旅客優惠，包括購物、景點等，初期主力吸納東南亞、東北亞等短途客。他又謂，已成功爭取多個會議及獎勵旅遊活動未來1、2年來港，包括醫學、創科、空運會議等，相關資助計劃亦會加強。

 

　　程又透露，機管局及國泰、港航及香港快運等航空公司合作，料明年初推出50萬張免費機票予海外旅客及港人，詳情待相關機構公布；旅發局會負責對外宣傳。

 

　　惟他指，因客機運力不足，加上港元強勢、環球經濟前景欠佳，令訪港成本升，較難吸引歐美等長途客，預計「0+0」後需數月才有休閒旅客訪港，難現「V型反彈」；至於內地市場，因當地未放寬檢疫，暫未擬作大型宣傳。

 

盧料中央採有力措施 推介香港

 

　　與此同時，全國僑聯副主席盧文端昨在報章撰文指，中港通關將於中共二十大會議放寬消息非「空穴來風」，據他了解，中央也期望香港在構建國家「更大、更寬、更深層次對外開放」新格局中，發揮重要功能。他相信中央會採取有力措施，對外推介香港形象，並「加大力度支持」香港與世界有更廣泛及緊密的交流合作。

 

　　立法會議員林健鋒指，從「內地朋友」得知，內地「7+3」檢疫很大機會在二十大後放寬，且本港推「0+3」後社會反應正面，若不影響醫療系統，冀盡快放寬「0+0」。

 

 

下一頁：「0+3」美事 異地情侶在港重聚

 

轉載自: 晴報

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