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07/10/2022

社區檢測站月底收費兩級制 1日有結果$150 半日$240

#社區檢測 #疫情
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　　【晴報專訊】政府整合社區檢測服務，85個社區檢測站本月下旬起設兩級制收費，「標準」收費為150元，24小時內有結果；「特快」收費為240元，最快12小時內有結果。醫衞局強調，自費核酸檢測是便利需出行或工作證明的市民，現有公院及院舍探訪、年逾6旬及強檢人士等仍然免費。

 

85個社區檢測站本月下旬開始新收費，醫衞局強調，自費核酸檢測是便利需出行或工作證明的市民。

 

　　另外，社交距離昨放寬至12人一枱，餐飲業對後市樂觀，團體客預訂就職、「做冬」、聯歡酒席有3成滿，不乏大客預訂60、70圍酒席。

 

　　港府今起將檢測服務常規化，檢測點增至85個，本月下旬起設兩級收費，特快線承諾可在採樣12小時內提供檢測結果通知，收費上限為240元；標準線承諾24小時內有結果，收費上限為150元。

 

探訪公院院舍強檢等仍免費

 

　　醫衞局強調，收費僅為便利有私人需要，如需出行或工作證明市民，現有強檢、特定群組（如院舍員工）、公院及院舍探訪者、年逾6旬長者仍然免費；下月起自願檢測人士，需經網上預約或安心出行獲得「檢測登記碼」作免費檢測。局方補充，下月初起全部站點均有預約服務，檢測承辦商亦由9間增至14間，粗略估計本港7成人口最多步行15分鐘便可到檢測站。

 

　　過去1日新呈報4,318人確診，當中325人屬輸入，189人在機場截獲，佔入境客3.1%，均較前日微升。多6人死亡，年介82至91歲。

 

堂食放寬至12人一枱，有酒樓指對周六晚市幫助最大。

 

　　隨食肆放寬至12人一枱，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，公司及團體客反應佳，3成預訂11和12月酒席，其協會亦預訂12月中聯歡，個人亦被邀出席最少6個酒席。聯邦酒樓董事總經理譚兆成指，預訂酒席有明顯升幅，較8人一枱時多2、3成，團體及婚宴各佔一半。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠預料整體生意可增2成，對周六晚市幫助最大，已收不少團體的就職、聯歡酒席訂枱，部分涉60至70圍，「20圍以下有20張單」。

 

　　另外，流感季節展開，世衞指多國新冠感染上升，或與流感同時傳播，勢增重症死亡。香港醫學會警告，今冬或出現「雙重疫情」，澳洲8月有逾20萬人感染流感，創5年新高，多屬較嚴重的甲流，反映打流感針有迫切性。

 

 

轉載自: 晴報

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