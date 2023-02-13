WFH成過去 情人節花送Office增5成 人均消費約2000元

【晴報專訊】明天就是一年一度情人節，防疫解放，市面復常，打工仔結束漫長的在家工作，重返辦公室，造就今年情人節花束熱賣。有花店坦言，今年「送Office」花束訂單較去年多50%；加上浪漫燭光晚餐復燃，「直送餐廳」花束亦多30%。業界不諱言今年是疫下「生意最好一年」，客人傾向選購24枝至36枝，愈大束愈受歡迎，人均消費達千多至2,000元，料整體銷情多20%至30%。

防疫解放，市民更願意消費。有花店指客人要求做24枝、36枝的大花束。

中環連鎖花店「花奴」負責人Cathy指，今年客人較「手鬆」，人均消費約1,500至1,800元，情人節花束中以厄瓜多爾紅玫瑰最受歡迎，「因該產地玫瑰較大朵好看，不少男士更要求做24枝、36枝的大花束討女伴歡心。」而隨女士重返辦公室上班，今年「送Office」訂單亦多50%，且食肆恢復正常晚市，要求「送餐廳」訂單亦多30%，「另有食肆訂花贈與客人，訂單較去年多1倍。」Cathy又笑言，因外遊重啟，不乏男士恐自己「玩得太開心忘記訂花」，早於農曆新年前已落訂。

波波花束

另一間位於上環的連鎖花店「花生花華」，其花藝總監郭嘉寶指，今年簡約韓式玫瑰花束最受歡迎，「男士多選紅色、粉紅色等。」她形容，今年是「疫下生意最好1年」，訂單多20至30%，人均消費約1,000至2,000元，「不少人想花束大些，往年是10多枝，今年要20多枝，最早聖誕節已開始有訂單。」另送餐廳、辦公室訂單亦增長10%至20%。

有情人擲數千元製「銀紙花」

尖沙咀「新記花店」負責人則指，今年人均消費約1,000元，與往年相若，最早在去年11月已有客人落訂，辦公室訂單有20%至30%增長，「不過不少人查詢後觀望，消費較審慎，早段比較去年同期，訂單確實收得較遲。」

網上花店及工作室「花YEE YEE」負責人佩兒及靜儀指，今年辦公室訂單明顯增長，「去年疫情下好多人都work from home，送office單是『零』張」。反之，今年客人更願花錢買花，「有些客人花2,000至3,000元製作『銀紙花』贈女伴，比較捨得。」另公仔波波花束亦很受歡迎，「客人喜歡有『信物』，可永久保留。」