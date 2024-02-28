美國東岸時間2月25日一個風和日麗的下午，在社交媒體上突然出現一名穿著軍服的金頭髮年輕男子，自稱是美國現役空軍布什內爾(Aaron Bushnell)，25歲，他在美國首都華盛頓往駐當地的以色列大使館方向走過去，一邊走一邊表示，他不想再參與以色列在加沙的種族滅絕軍事行動，他要用最極端的方式抗議美國成為以色列的合謀者，隨後站在以色列大使館門前向自己身上淋汽油，燃點一把火，在火光熊熊中用盡最後一口氣高呼：「解放巴勒斯坦！」

這個畫面很震撼，足以與1963年越南和尚釋廣德為護教自焚那一幕相比。《美聯社》記者Malcolm Browne把和尚自焚的情景拍下，後來獲選普立茲獎的系列照片，被稱為《燃燒的僧侶》，震驚世界和美國上下朝野，時任美國總統甘迺迪表示，「歷史上從未有一張照片那樣讓全世界激動」。照片一出，令當時的南越總統吳廷琰政權立刻倒數，他對佛教徒所進行的壓迫和屠殺得到懲罰。

記者Malcolm Browne憑越南和尚自焚的照片，獲得多個新聞獎項。(AP)

好了，到了2010年底，突尼斯一名年輕小販抗議貪腐警察向他霸凌，迫他入絕路，他亦用自焚方式向世人宣示他的悲憤，這一把火竟在阿拉伯世界燃燒起一場革命來，而突尼斯時任總統本．阿里亦因此倒台流亡海外。可是，那位自焚美國空軍布什內爾，他又可以發揮多大影響呢？相信在美以兩國強大的輿論控制下，布什內爾不久便會被人遺忘，活像漣漪最終被大海吞噬。

布什內爾自焚而亡後，他自拍的自焚過程很快便在社交媒體下架，美國媒體沒有多少報道，拜登更不會如甘乃迪說甚麼，歐洲媒體也如是，似乎只是小事一宗，不過在社交媒體上至今還有些兒熱烈討論，特別在反戰圈子。不過，我看著那段視頻裏的布什內爾，有不少感觸，想到在伊拉克戰時接觸過的美軍，他們大多年輕，卻成為了國家的殺人機器和佔領者，有些給洗腦了合理化他們的行為，有些眼神空洞迷茫，有些卻心裏矛盾糾結。

在以色列駐華盛頓大使館外，有民眾悼念自焚亡的布什內爾。(AP)

無論如何，自911後，美國進行多場所謂反恐戰，美軍出現極端情緒甚至走上自殺之路的數目不斷增加，據統計，伊戰後，退役美軍的自殺數字每年平均都超過300人。大國窮兵黷武，除了平民百姓不知就裏成為犧牲品外，原來軍人一樣承受苦果。

我留意到美國退伍軍人事務部統計，美軍退伍回國後自殺數字比在戰場上的死亡數字為多。當我翻查及閱讀有關報告，真不敢相信，現時在美國，平均每天有22名美軍自殺。一位美國精神健康學家指出，每天22名只是最低的估計，把我嚇了一跳。還有不少軍人雖不至自殺，但卻患上嚴重創傷後遺症，令他們的家人都不好過。

美軍退伍回國後的自殺數字，比戰死的還多。(Shutterstock)

戰爭受害者固然身心大受打擊，戰爭加害者也得苦果自嚐。不知道那些發動戰爭的強國領袖們，晚上有沒有做惡夢？一聲令下，殺人機器開動，其所帶來的不僅是先進武器下的亡魂，後遺症猶如蝴蝶效應，影響可謂十分廣泛。

我曾在約旦跟著一名前線人道工作者和前線新聞工作者，探訪難民，聽他們的故事，加上我亦曾在前線目擊過他們的苦難，非常明白他們的感受，一時間有一種難以承受的痛楚湧上心頭。每當向別人轉述他們的故事，根本無法完全說出來。

在此想到華裔美籍作家張純如，寫完她的調查報道作品《南京暴行：被遺忘的大屠殺》後，引發了她的抑鬱病症，最後自殺而終。她尋死原因雖具爭議，不過她母親也得承認，女兒寫作過程並不愉快。張純如不曾經歷那場大屠殺，可是在調查過程中，單靠閱讀和訪問，再用文字重返現場，活像親歷其境，那種煎熬，不足為外人道，親身經歷苦難的人更不用說了。

戰爭發動者為了少數人的隱藏利益，犧牲掉大量無辜百姓的生命。(AP)

即使成為劊子手的軍人，這包括美軍和以色列軍人，其實他們一樣可以患上嚴重的精神創傷後遺症，引發極端情緒反應。可惡的是，戰爭發動者及其共謀者，為少數者隱藏的利益，不惜把子弟兵送上戰場，連老百姓的無辜生命也犧牲掉了，製造連場悲劇，難怪《孫子兵法》這樣說：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」