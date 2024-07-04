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04/07/2024

職場女王Son姐｜劈炮唔撈反枱即走日後搵工難？究竟公司有冇黑名單？見工被問離職原因記住2要點

#公司黑名單 #職場 #辭職 #招聘 #辦公室求生術 #reference check #打工仔 #黑名單 #離職
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　　最近有位讀者來信，因為工作不愉快「劈炮」離職，之後被公司列入黑名單，公司有明文規定︰被列入黑名單者，永不錄用。這間公司在行內不算很大，不過有聯營公司及合作伙伴。被一間公司列入黑名單是否連其他相關公司，甚至這個行業都拒絕聘用？如果申請不同職位的話，會否一樣被拒絕？非常擔心日後無法在相同行業搵工的話，考來的資格豈不白費？

 

　　被列入黑名單，肯定離職得極不愉快。劈炮離職，即時通知期都沒有，反枱即走。無論誰是誰非，做法是錯的就是錯，場面難看是肯定的，手頭上的工作要搵人跟、搵人執手尾，亦是不負責任的表現。 事到如今再講甚麼好來不如好去，於事無補，如果是我的忠實讀者、一向有睇我的專欄的話，我苦口婆心勸喻大家辭職不是衝動的事，是要經過周詳考慮、做足準備、謀定而後動的事。

 

　　基於私隱條例，即使黑名單有跟其他相關公司分享，都只能列出姓名，不能有身份證號碼。不過這也足以核實身份，因為大家不管申請任何職位，僱主有權要求向申請者的前僱主做reference check，事前需要取得申請者的書面同意。雖然申請人有權拒絕簽署授權，如此一來，這個申請會被拒絕；所以改頭換面申請另一個職位，這個方法是行不通的。

 

　　其實公司有沒有黑名單也好，劈炮走的行為，除了會被人事部記錄在案，老闆同事公司上下個個都知，已成定局改變不了。倒不如想想如何面對困境，拆局最實際。我幾時都話：Honesty is the best policy，對人對事對自己都一樣！經一事長一智，從今次事件中得到甚麼教訓？衝動的後果是否能夠承擔？

 

　　人要向前望，話分兩頭講，重操舊業從來亦不應該是唯一選擇。相關的資格資歷，對重操故業當然有利，但同樣亦是找新出路、新嘗試的窒礙。有危必有機，是危機還是轉機，就要看你用甚麼心態角度去看、去做判斷，然後行動。

 

　　有心儀的職位、有適合自己的工作，無需多想，就以平常心去申請。做足準備、有機會面試的話，被問及離職的原因就坦言自己衝動手，會謹記教訓就好。點到即止，不要講事非、論對錯，言多必失，講多錯多。祝你好運！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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