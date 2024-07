職場女王Son姐｜劈炮唔撈反枱即走日後搵工難？究竟公司有冇黑名單？見工被問離職原因記住2要點

最近有位讀者來信,因為工作不愉快「劈炮」離職,之後被公司列入黑名單,公司有明文規定︰被列入黑名單者,永不錄用。這間公司在行內不算很大,不過有聯營公司及合作伙伴。被一間公司列入黑名單是否連其他相關公司,甚至這個行業都拒絕聘用?如果申請不同職位的話,會否一樣被拒絕?非常擔心日後無法在相同行業搵工的話,考來的資格豈不白費?

被列入黑名單,肯定離職得極不愉快。劈炮離職,即時通知期都沒有,反枱即走。無論誰是誰非,做法是錯的就是錯,場面難看是肯定的,手頭上的工作要搵人跟、搵人執手尾,亦是不負責任的表現。 事到如今再講甚麼好來不如好去,於事無補,如果是我的忠實讀者、一向有睇我的專欄的話,我苦口婆心勸喻大家辭職不是衝動的事,是要經過周詳考慮、做足準備、謀定而後動的事。

基於私隱條例,即使黑名單有跟其他相關公司分享,都只能列出姓名,不能有身份證號碼。不過這也足以核實身份,因為大家不管申請任何職位,僱主有權要求向申請者的前僱主做reference check,事前需要取得申請者的書面同意。雖然申請人有權拒絕簽署授權,如此一來,這個申請會被拒絕;所以改頭換面申請另一個職位,這個方法是行不通的。

其實公司有沒有黑名單也好,劈炮走的行為,除了會被人事部記錄在案,老闆同事公司上下個個都知,已成定局改變不了。倒不如想想如何面對困境,拆局最實際。我幾時都話:Honesty is the best policy,對人對事對自己都一樣!經一事長一智,從今次事件中得到甚麼教訓?衝動的後果是否能夠承擔?

人要向前望,話分兩頭講,重操舊業從來亦不應該是唯一選擇。相關的資格資歷,對重操故業當然有利,但同樣亦是找新出路、新嘗試的窒礙。有危必有機,是危機還是轉機,就要看你用甚麼心態角度去看、去做判斷,然後行動。

有心儀的職位、有適合自己的工作,無需多想,就以平常心去申請。做足準備、有機會面試的話,被問及離職的原因就坦言自己衝動手,會謹記教訓就好。點到即止,不要講事非、論對錯,言多必失,講多錯多。祝你好運!