Cost、Charge、Freight有甚麼分別？Money有好多表達方法！教你13個與錢有關的常用語！

說到錢,英語中大家所熟悉的表達方式肯定是"money"。而「錢」在中英文裏都有很多說法,像中文可以用「紅衫魚」來表示一百元鈔票,而在英文裏,與「錢」有關的單詞也算五花八門。以下,筆者為大家整理了13種與「錢」有關的常見用語:

1. Bill(n.)帳單

例句:

Please settle your bill before leaving the hotel.

請在離開酒店前結清帳單。

2. Note(n.)紙幣

例句:

This fifty-dollar note is a counterfeit(假的;偽造的).

這張五十元的鈔票是偽造的。

3. Banknote(n.)鈔票

例句:

New Hong Kong banknotes will be issued in the third quarter.

新港鈔將於第三季發行。

4. Change(n.)零錢

例句:

Just keep the change.

不用找錢了。

5. Cash(n.)現金,資金

例句:

You can pay by cash or cheque:it comes to the same thing.

你可以用現金或支票支付:這是一樣的。

6. Fare(n.)交通費

一般指旅客乘公共交通工具等所支付的費用

例句:

The bus fare has gone up from HKD$5 to HKD$8.

巴士票價已從港幣 5 元漲至港幣 8 元。

7. Bank balance(n phr.)銀行帳戶餘額

例句:

The company had cash and bank balances of HKD200 million with total shareholders 股東 equity standing at HKD391 million.

公司現金及銀行結餘2億港元,股東權益總額為3.91億港元。

8. Charge(n.)原價;要價

常用複數,主要用於一次性所收取的費用,如服務費(service charges)、行李超重費(Excess baggage charges)等。

例句:

What are the charges in the restaurant? 這家餐廳收費多少?

9. Expense(n.)花費;開支

例句:

● current expenses日常開支

● travelling expenses旅費

● Is HKD8,000 enough for all your expenses?

港幣8,000夠應付你所有開支嗎?

10. Cost (n.) 成本;原價

用來表示所支付的費用

例句:

Energy and raw material costs are skyrocketing.

能源和原材料成本價格飛漲。

11. Freight(n.)運費;物流費;

指海運、空運、陸運的費用

例句1:

Who will pay the freight on this order?

誰支付這批定貨的運費?

例句2:

Air freight and insurance will be paid by us.

空運和保險將由我們支付。

12. Rate(n.)價格,費用

例句:

Interest rates are running at record levels.

利率正不斷創出新紀錄。

13. Postage(n.)郵費

例句:

How much postage do I need to send this package?

寄這個包裹須付多少錢?