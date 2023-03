「先苦後甜」英文點講？ Wear many hats唔係解戴好多帽？一文學識6個商業慣用語

商業世界中常用的商業英語慣用語(business idioms)一般比成語更生活化及簡明生動。然而,由於我們不可單靠字面意思推斷商業慣用語的真正意指,因此面對這一類idioms時,總是會感到困惑,甚至會因誤解或誤用而鬧出大大的笑話。如果我們不學會一些常見的business idioms的話,進行商業交流的時候或會感到疑惑,甚至完全跟不上對話內容和節奏。既然學習business idiom如此重要,本周就讓我們看一下在職場和日常生活經常使用的6個idioms吧!

(Credit: https://stock.adobe.com/)

1. Business before pleasure 先工作,後娛樂 - 先苦後甜

例句:

Chelsea: Hi, Kiki. Shall we get something to drink after work?

(嗨,Kiki,我們下班要不要去喝點甚麼?)

Kiki: Business before pleasure, Chelsea. I plan to work overtime today.

(工作在先,娛樂在後。我今天打算加班。)

2. Down the drain 付諸流水 - 血本無歸

(Credit: https://stock.adobe.com/)

Down the drain的字面意思是“流進下水道”,實際意思是“花在某件事情上的錢被白白浪費”

例句1:

If that factory closes, that may be nearly a million dollars' worth of investment down the drain.

如果那家工廠關閉,那將近一百萬美元的投資可能就付之東流了。

例句2:

All my efforts to get this job for you went down the drain!

我為你得到這份工作所做的一切努力都付諸東流了!

3. Keep one’s head above water (一般指財務上)勉強應付過去,慘淡經營

例句:

Our business is bad. I’m not sure how long we’ll be able to keep our heads above water.

生意不好,我不確定我們能勉強應付多久。

4. A dead duck泡湯了 - 不太可能成功的人或事(尤其是因為錯誤或判斷錯誤)

Dead duck不是真的指“死掉鴨子”,而是指某件事泡湯了。

例句:

The project was a dead duck due to a lack of funding.

由於缺乏資金,該項目已成泡影。

5. Wear many hats 擔任多項任務 - 身兼數職

例句1:

Our company is so small that we all need to be flexible and wear many hats.

我們的公司很小,因此,我們都需要靈活變通,而且身兼數職。

例句2:

Being an editor, I have to wear many hats, such as managing social media accounts, testing smartphone apps, providing customer support.

作為一名編輯,我必須身兼數職,例如管理社交媒體帳戶、測試智能手機應用程序、提供客戶服務等。

6. Pink slip 解僱通知單

(Credit: https://stock.adobe.com/)

Slip (n.)指「紙條;紙張」。以前在美國,員工被解僱時,拿到裝薪水的信封裏會附上一張解聘通知,而這張通知通常是粉紅色的,因此 pink slip 就引申爲「解僱」。

例句:

John got the pink slip probably because his project failed.

John收到解僱通知書可能是因為他的項目失敗了。