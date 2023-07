出去應酬請食飯？埋單講Let me pay不夠地道，請客有10種講法更native！

「我請你吃飯吧!」其實是生活中還挺常用到的句子,特別是出席business lunch、business dinner,或者普通去coffee shop買一杯咖啡,你也可能習慣請客,希望給客戶或工作夥伴留下好印象以及表示友好。這時候說一句「Let me pay」其實不夠地道,本周,我們一起看看native speakers一般如何表達「我請客」吧!



1. I’m buying

要說請客,最最常用的字其實是「buy」,例如「buy you a drink/ a cup of coffee」

例句:

The whole team will go out to have dinner tonight. I’m buying it.

整個團隊今晚都會一起出去吃晚餐,我請客吧。

2. it’s my treat

例句:

This time is my treat. You can treat us next time.

這次我來請客,下次再到你。

3. spring for

spring for是「為…..付錢」的意思。

例句:

I’ll spring for the lunch today.

今天午餐我來請客吧。

4. treat somebody to dinner/lunch



例句:

Let me treat you to dinner.

讓我請你吃晚飯吧。

5. bill on me

例句:

The bill is on me.

這次我來請客吧。

6. let me foot the bill



例句:

If you don’t mind, let me foot the bill this time.

如果你不介意,這次就讓我來付錢吧。

7. it’s on me

例句1:

Let’s dine out this evening, it’s on me.

一起出去吃晚飯吧,我來請。

情境:賬單來了,大家問多少錢,然後打算一起AA(湊錢付賬),而你打算請客,這時候可以說:



例句2:

Don't worry. It's on me

不要緊,讓我請客。

8. get / have the bill



例句:

Excuse me, may I have the bill, please?

你好,我可以結帳了嗎?

9. pick up the bill / check

例句:

Don’t worry about it. Let me pick up the bill this time.

別擔心,這次我來付錢。

最後,假如對方已經結帳,而你希望表示下次你請客,便可以說:

10. Next time is on me.

下次我來請客吧。