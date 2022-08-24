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24/08/2022

12星座｜處女座精益求精、不怕煩！想進步要先接受不完美？比起管理層更適合做專家、達人？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　我常跟處女座的人講，「你公司請到你真係好！」

 

　　處女座做事重視細節，精益求精，也相當的有效率，默默做事，總是會把事情做好。老闆請著這樣的員工，不用那麼操心，有麻煩的話處女座都可以搞定。

 

　　很多人都怕麻煩，但處女座就是不怕煩。

 

　　當然，處女座心裏的苦，也只有他們感受得到。你以為他對人挑剔嗎，他對自己更吹毛求疵。

 

　　別人以為他「扮勤力」，唔知想搏乜，但其實他不把事情做妥，就會周身唔舒服。他們說自己的妹仔命。但如果走對了路，妹仔也可變達人。

 

（《無法成為野獸的我們》劇照）

 

學習接受不完美的世界

 

　　處女座最出名的就是他們的「完美主義」，不單要求別人做到最好，對自己更是苛刻。

 

　　但這種苛刻，不單做成壓力，更帶來更多的問題。

 

　　例如事情沒有十足的資源去做好，又怕自己做得不夠好，於是變成遲遲不開始，最終變了拖延症。又或在求職擇業上，覺得這份工不夠理想，自己的資歷又沒有100分，於是一直在猶豫，最後可能是隨便選一份工作。

 

　　有時處女座的吹毛求疵，會變成「做不到100分，我就寧願不做」，這種做不好就放棄的態度，讓一些明明能力很好的處女座，變得一事無成。

 

　　首要學習的課題，就是放下「一定要完美」的想法，因為這個世界根本不會有絕對的完美。可以「力追完美」，但不要一開始就要完美。視追求完美為一個過程，這樣就可以讓自己不停的進步，也不會放棄和拖延。

 

成為匠人

 

　　日本的匠人精神，其實極俱處女座的特質。專注於某一個技能、技藝，持續不懈地去鍛鍊，不怕苦不怕悶，著重每一個細節，精益求精，從中得到喜悅和樂趣，到最後，便能成為達人。

 

　　處女座適合選定一個專業，無論是冲咖啡、手工藝，以至會計、數據分析，總之是一門你感到興趣的專門技能，便可以專注地在當中發展，鍛鍊成為一技之長。

 

重視專業，不是名譽地位

 

　　普遍地認為，良好的事業發展，就是升識、當管理層，追求名譽地位。但不同人有不同的追求，最重要是認清哪一條路比較適合自己。對於處女座來說，最好就是在某個專業領域中不停的精進，當一位專家就可以，但他並不渴望要做甚麼管理層，做實事比較實際，要管人就會浪費精力。打個比喻，處女座可以是一個出色的外科醫生，但他不要當醫院的管理層，只想專注做好醫生本身的工作。

 

　　所以處女座，要走對的路，就是選一個專業領域，不停鍛鍊，成為專家、達人，因為能夠務實的工作，本身就是一種樂趣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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