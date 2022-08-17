今年重要星象：火星在雙子！小心引發人際衝突、財務紛爭！12星座會有甚麼麻煩？

今年其中一個比較重要的星象，就是火星會在雙子座待七個月之久。平時火星在一個星座，一般只會待兩個月，但這次長達七個月，是因為在雙子座中會逆行。



火星從8月20日進入雙子，在10月30日開始逆行，直至明年1月13日回復順行，再到3月尾才會離開雙子座。



火星的好處是會帶來行動力和衝勁，但同時也是戰鬥之星，引發衝突、破壞，帶來麻煩。而火星在雙子，更會是言語上的衝突、爭執，又或因為一些文書、訊息來往的問題而惹來麻煩。



這次就談談不同星座在哪方面會受到火星的刺激，要多加注意。最好根據你的上升星座來參考。



言語理念上的爭執

白羊座、天秤座、水瓶座



特別容易跟別人發生爭執，可能是說話上不客氣，或想法、理念上有所分歧。尤其是水瓶座，如果別人挑戰你的創意，你會特別的憤怒。另外，如果常常要走動，計劃出外去旅行的，亦要注意交通、旅遊上發生意外。



人際上的衝突

雙子座、人馬座、獅子座



這三個星座最容易直接跟別人發生衝突，以及面對別人帶來的挑戰。雙子座自己會較為心浮氣燥，動不動就發火，引發衝突。人馬座則老是遇上別人的挑戰、攻擊，例如是客戶、同事、合作夥伴。獅子座更要注意在團體中的問題，像公司中的團隊，或你的人脈圈子，就算是別人之間的衝突，你也可能被捲進去。





《黑盒線索》劇照



工作上的麻煩

處女座、山羊座



工作上會有較多的問題出現，處女座要注意跟上司之間的衝突，例如上司總是對你發火，又或你忍不住要挑戰上司。山羊座則在日常工作中遇上煩心事，較易跟下屬發生爭執。



財務的紛爭

金牛座、天蠍座



這兩個星座要特別注意財務上的問題，這段時間都會「燒錢」，花費增加。另外，亦可能會跟別人因為金錢問題而出現紛爭，最好避免跟別人有金錢瓜葛，減少麻煩。



躁底引發情緒問題

雙魚座、巨蟹座



雙魚和巨蟹本來就是較為情緒化，內心敏感，遇上了火星的刺激，變得更為煩躁，動不動就上火，影響心情。



