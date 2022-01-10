職場別亂耍小聰明！知人善用可成就自己，玩弄心計終玩弄自己！

（欲知前事，請看辦公室勾心鬥角無日無之！愈有才華，愈易陷入派系鬥爭？）

馬騮要我做的不算是大項目，卻有特殊意義。既因項目乃馬騮回流後的頭炮，亦因刊物對象為外國用家，公司十分重視。

工作不難，只要肯花時間、用點心思便行。每天下班後，便埋頭苦幹，正理出一點眉目時，玩家又搞小動作了。

雖然我不再是他的下屬，但他卻徵調我進一工作小組，研發另一刊物。工作小組內幾個人皆由幾個不同部門借調，而他則向老總力陳我的優點，把我「安置」進去。於是在不情不願的情況下，我又歸他領導了。他分派給我的工作皆不是甚麼重要事項，都是些花力氣卻無大功效的工作來。就是每天早上九時到中環做資料搜集。

我家住元朗，每晚七、八時才下班，還要留在公司做馬騮的新項目。每到深夜，便要乘地鐵趕尾班火車往上水再轉小巴返家。半夜一、兩點就寢，清晨七點起床趕上班這樣的作息維持了兩、三個月，直到馬騮的新雜誌做完。

玩家是不需要我每天早上九時便去中環和灣仔上班的，因為那些工作並沒有說非得要在某一時段內完成。玩家的做法明顯是打擊我，磨蝕我的鬥志。

他的伎倆若加諸其他人身上，或許有效，但我不怕。當然我會此為此而憤怒，而不快，卻絕不畏縮，而且還會更加搏命去做得更好。

馬騮的新雜誌雖未至一炮而紅，卻為公司賺了不少錢，口碑亦很好，我作為主要執行者，亦不負眾望。反而玩家搞的名目卻雷聲大、雨點小，我只是小組成員之一，還是最低級的一個，責任便落在他自己身上。

馬騮因懂得「用」我而成就自己，玩家因「玩」我最後作弄了自己。