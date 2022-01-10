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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/01/2022

職場別亂耍小聰明！知人善用可成就自己，玩弄心計終玩弄自己！

#管理 #職場 #打工仔 #用人之道 #成就自己 #作弄 #心計 #辦公室政治 #辦公室
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    本欄每周一更新

    辦公室政治

     （欲知前事，請看辦公室勾心鬥角無日無之！愈有才華，愈易陷入派系鬥爭？

　

　馬騮要我做的不算是大項目，卻有特殊意義。既因項目乃馬騮回流後的頭炮，亦因刊物對象為外國用家，公司十分重視。

 

　　工作不難，只要肯花時間、用點心思便行。每天下班後，便埋頭苦幹，正理出一點眉目時，玩家又搞小動作了。

 

　　雖然我不再是他的下屬，但他卻徵調我進一工作小組，研發另一刊物。工作小組內幾個人皆由幾個不同部門借調，而他則向老總力陳我的優點，把我「安置」進去。於是在不情不願的情況下，我又歸他領導了。他分派給我的工作皆不是甚麼重要事項，都是些花力氣卻無大功效的工作來。就是每天早上九時到中環做資料搜集。

 

　　我家住元朗，每晚七、八時才下班，還要留在公司做馬騮的新項目。每到深夜，便要乘地鐵趕尾班火車往上水再轉小巴返家。半夜一、兩點就寢，清晨七點起床趕上班這樣的作息維持了兩、三個月，直到馬騮的新雜誌做完。

 

　　玩家是不需要我每天早上九時便去中環和灣仔上班的，因為那些工作並沒有說非得要在某一時段內完成。玩家的做法明顯是打擊我，磨蝕我的鬥志。

 

　　他的伎倆若加諸其他人身上，或許有效，但我不怕。當然我會此為此而憤怒，而不快，卻絕不畏縮，而且還會更加搏命去做得更好。

 

　　馬騮的新雜誌雖未至一炮而紅，卻為公司賺了不少錢，口碑亦很好，我作為主要執行者，亦不負眾望。反而玩家搞的名目卻雷聲大、雨點小，我只是小組成員之一，還是最低級的一個，責任便落在他自己身上。

 

　　馬騮因懂得「用」我而成就自己，玩家因「玩」我最後作弄了自己。

 

 

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