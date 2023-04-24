老闆不分晝夜、放工放假「奪命追魂Call」？凡事中庸，最重要是他叫你做甚麼

舊同事聚會，甚麼都說，百無禁忌。



大家講起老闆的「奪命追魂Call」，先聲明一下，這班舊同事都已經在新公司新崗位獨當一面，不是辦公室小薯。



雖說事業發展不錯，但不是自己做老闆，總有直屬上司或真老闆。於是收老細電話是意料中事。



大家七嘴八舌⋯⋯大部分人都不喜歡直屬上司或老闆時時刻刻找他們。最普遍的是放工之後晩上9點10點，當然過了11點就不太適合。



最誇張的是半夜2、3點，原因是老闆在外國，有時差。他才不管你睡覺，只管自己有想法，要第一時間發出指示。



大部分老闆都是A型人，思考快過說話、急躁、沒耐性，他們有甚麼點子便要馬上說出來。他想馬上實行，最好即時有結果，所以湊老細不是一般人做得來的事。



其中一個舊同事，話不多，已經做到一間公司的總經理，突然說今年年初一深夜11時，他收到超級富豪第三代大老闆叫他做Proposal，說內地客多了，看看如何賺多些，叫他第二天即年初二交給他。



不錯，年初一深夜。



不過，我們亦總不能認為放了工，就完全屬於自己，和公司無關。凡事取其中，會好一點。



一年去澳洲悉尼旅行，吃完晚飯，到了一個購物商場閒逛。電話聲響，是直屬上司，也忘記了他跟我説了甚麼⋯⋯只知道站在門外和他傾，直至家人逛完走出來，個多小時，不錯，超過一小時，當時Roaming長途電話費用非常昂貴。



既然他知道我在外國，也打電話和我傾，當然有他的理由。



我們看人是要整體去看，不應只看一兩件事。像年初一深夜叫舊同事做Proposal的老闆，他差不多每隔兩、三天便追問生意，而且脾氣大語氣差，搞到舊同事食欲不振、睡不著覺、心情惡劣。這樣的老闆太不近人情了。



其實我並不在意直屬上司或老闆在我假期間打電話給我。問題是他和我說甚麼，叫我做甚麼。如果他有問題也不找我的話，就是我有問題了。



