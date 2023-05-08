你錯定我錯？出了事，唔一定有人錯！是溝通出錯！不想爭執升級，上司該怎樣處理？

辦公室內，是否完全以黑白是非來判斷一切人和事呢？

Designer 投訴編輯遲過deadline才把文章給他，令他不夠時間完成美術設計工序，結果遲了交版給印刷廠。

編輯則說之前已跟Designer 打過招呼，說這篇文章會有阻滯，因為政府發布消息太夜，記者們仍要追問其他人士對政府消息的看法。當時Designer說沒問題的。

Designer反駁謂並沒有那樣說過，只說叫編輯「盡量啦」；編輯則說早已說明趕不及，Designer說「盡量」，不是已表明接受，願意配合嗎？

這是羅生門嗎？不是。兩個人講一件事，時間、地點、對話，清清楚楚，卻又真的出現了分歧。

Designer說「盡量」的意思，明顯跟編輯的理解不同。

對Designer來說，認為編輯遲過deadline就是錯；但編輯則認為早跟Designer說了，錯不在我。兩個人均認為自己沒錯，是對方的錯。如果他們一切均以黑白是非判斷的話，他們會仇恨對方，影響將來溝通和合作。

這樣的事，差不多每天都在編輯部發生。新聞發生得太遲、記者不夠時間寫稿、編輯不夠時間審稿、Designer不夠時間設計、印刷不夠時間……總之任何一個環節慢了，就像骨牌般倒下。

報紙也好、雜誌也好，把產品印刷好出街，擺上報攤銷售是一份報紙和雜誌的生命線。於是deadline就是紅線，過不得。

這件事是辦公室一個好教材，它不是羅生門。兩個人講不同版本，難分真假；現在兩個人的版本都是一樣，若是他們的上司，會怎樣處理？如何判斷？

有舊同事認為編輯過了deadline才交文章予Designer，遲了便是錯，即使事先說了也不能接受。他反問我難道我說編輯沒錯嗎？

我說編輯沒做錯，只是做得不夠好。

舊同事反問編輯怎會沒錯？

我解釋如果編輯在沒知會Designer的情況下遲過deadline才是錯，他早跟Designer打過招呼，所以在他那部分來說，他沒有錯，只是處理得不夠好，若可催促記者分批把稿件給他，便可加快審稿程序，有望趕在deadline前完成。

舊同事用略帶挑戰的語氣問，莫非我認為是Designer錯？

我沒正面回答他，說Designer在編輯跟他說文章將會延遲時，說了「盡量」。究竟他是叫編輯「盡量」去趕deadline，還是即使編輯遲了，他也會「盡量」配合呢？

Designer沒說清楚，編輯的理解是後者，卻原來Designer說的是前者。此中Designer是關鍵，話是他說的，把關又是他，所以他有百分之百的責任去解釋清楚。

我不是Designer，不清楚他說「盡量」時的真正意圖是甚麼。不管是前者還是後者，他也是處理得不好，正因為他是說話的人，又擁有決定權，因此責任比編輯大。

但話說回來，兩個人也不是錯，只是溝通問題。

辦公室裏，類似Designer和編輯的爭執很普遍。上司在處理時要帶著教導心態去處理，務求令他們明白到自己做得不足之處，掌握將來如何改善雙方的溝通，否則他們只會不斷爭執，甚至變成水火不容。

可惜，許多上司都是像舊同事般，不問因由，遲了就是錯。好了，有突發新聞，若追新聞，必然遲交稿，影響印刷，但上司認為遲了就是錯，於是就不去追了。反正追到，不但得不到掌聲，還要背上遲交稿去版的罪名，誰會願意？