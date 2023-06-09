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09/06/2023

薪酬調查報告2023｜打工仔平均薪酬加幅創4年新高！邊個工種加近10%多過IT人？8成人轉工最不滿係咩？做呢5個工種最想轉工

#資訊科技 #打工仔 #彈性工作時間 #公司文化 #薪酬調查報告 #彈性假期 #管理 #福利 #平均薪酬加幅 #轉工 #IT人 #數據分析及研究 #社交媒體行銷 #工種 #數碼市場推廣 #電子商務
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Text: Louise Yuen

　　香港人手短缺問題持續，各行業近年都出盡渾身解數「搶人才」，網上求職招聘平台 JobsDB 公布最新《2023 年薪酬調查報告》，發現打工仔平均薪酬加幅達 4.1%，增幅連升 3 年外，更創近 4 年新高，其中數碼科技界的打工仔加薪比率最高！隨住就業市場復甦，多達 8 成人對轉工持開放態度，繼續睇最多人想轉工的工種及 3 大原因！

 

　　JobsDB 於今年 2 月至 3  月期間委託獨立調查機構，向本港近 3,780 名本地在職人士進行網上問卷調查。結果顯示，逾 6 成全職僱員均獲加薪，較去年同期的 53% 有顯著增長。截至 2023 年 3 月 1 日，全職打工仔的平均薪酬加幅更達 4.1%，創近 4 年的新高！而加薪比率最高的行業分別為「數據分析及研究」、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」及「資訊科技」，可見在企業數碼轉型的大趨勢下，數碼科技界人才的需求仍是最熾熱的。早前較受疫情影響的前線工種今年也錄得正增長，其中「餐飲」、「零售」和「酒店及旅遊」的加薪幅度分別為 0.6%、1.2% 及 3.2%。

 

 

　　疫情減退，就業市場也慢慢復甦，打工仔都想趁市況向好轉工，尋求更渥厚薪酬待遇，其中多達 8 成人更對向外謀求更好機遇持開放態度。當中以介乎 26 至 30 歲的在職人士最為進取，43% 受訪者已計劃在未來三個月內轉工；並有近 8 成受訪者預期新工作的「錢途」更佳，較去年上升 5 個百分點。

 

打工仔尋找新工作的 3 大主因︰

　　●    不滿意薪酬／福利（41%）

　　●    尋求更好的薪酬待遇（40%）

　　●    不滿意公司文化／管理風格（36%）

 

最多人想轉工的工種︰

　　1.    餐飲

　　2.    零售

　　3.    數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷

　　4.    運輸及物流

　　5.    設計

 

　　不少企業在疫情期間實行在家工作（work from home），不只省卻通勤時間，也增加額外休息時間，結果顯示，68% 受訪者偏好混合或遙距工作，但只有 32%企業實施並維持這種工作模式，可見部分企業開始從遙距辦公回復至「舊常態」。另外，愈來愈多人著重工作與生活平衡（Work-life Balance），雖然有三分之二受訪者表示公司已陸續推出相關福利政策，但具體落實的福利措施仍未如員工預期。以下是勞資雙方期望落差最嚴重的首三項福利政策︰

●    4天／4.5天工作週（44%，意即 68%受訪者期望有此福利，惟僅 24% 受訪者公司有提供此項福利）

●    彈性假期（20%）

●    彈性工作時間（16%）

 

（圖片來源︰unsplash）

 

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