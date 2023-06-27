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27/06/2023

衰退no where與now here

#衰退 #聯儲局 #鮑威爾 #點陣圖 #加息
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　　昨(26日)文談到，經濟一旦出現衰退，一眾為「美股牛」護航的「白武士」恐變成烏鴉。有人就挑機：烏鴉不也可一朝變鳳凰？世事固無絕對，但當美國人或投資者真的以為，美國「Recession」(衰退)is no where的時候，恐怕recession is now here。需時刻警惕著：小心，方可駛得萬年船。

 

　　說美股壽終，也不單是筆者潑冷水，連去年準確預測拋售潮，被譽為「華爾街最準分析師」的哈奈特(Michael Hartnett)也不相信標普500指數近日反彈，是「閃亮牛市的開端」。他認為，今時美股較像2000年或2008年「大冧市前的反彈」。花旗也估計，標普年底會跌至4000點（圖一）。

 

 

　　筆者昨已指出，不全面的升市，不可以謂大市好，而只可謂指數好，是未可長期維持的。就像近日天氣，驟雨不終日，並不會持久。反而不斷有報告、分析、訊號顯示，美國經濟正被衰退的陰霾籠罩。

 

認住鮑公這隻鷹

 

　　衰退的陰霾主要源自鮑威爾上周在美國國會聽證會的言論，內容與之前議息後的發言幾乎相同。他重申，勞動力市場仍然非常緊張，通脹壓力持續高企，要它回落至2%的目標，還有很長的路要走。

 

　　與市場預期高度相符的是，鮑威爾執意要捍衞「美聯儲局將繼續加息」的鷹派立場。他特別強調，美聯儲局只是放慢了加息的節奏，市場不要期望減息會很快到來。對於以加息遏通脹有所堅持，他還有一番「大道理」：這輪通脹中，美國的基層家庭是最早感受到痛苦，也是感受最深的一群。為了種種原因，他認為需要把美國通脹率回復到2%的目標。

 

(Shutterstock)

 

或再加多兩次息

 

　　鮑威爾強調，美聯儲局將可控制通脹，而絕大多數的貨幣政策委員都相信目前正在接近這個目標，並預期加息幅度與美聯儲局點陣圖相似。在最新的點陣圖中，FMOC委員對今年利率預期的中位數是5.6%，約相當於再加多兩次四分一厘息（圖二）。鮑威爾說，美聯儲局並不會超出必要地加息，即加息加過龍，但委員會的絕大多數人也認為，接下來會更慢地加息，這樣才讓委員會有時間研判更多信息，以作正確決定。

 

 

　　不過，點陣圖也顯示，到2024年底前，將會多次減息，但鮑威爾卻說「不會很快發生」。對於減息與否的衡量，他重申在於美聯儲局是否有信心令通脹回到2%，也需要看美國經濟如何發展，而目前通脹一直高企，也超出委員會的預期。

 

　　近幾個月來，市場普遍預期，美儲局會在5.5%水平停止加息，並遲一些時候減息，這當然與鮑威爾所說的相反。從市場表現來看，鮑威爾上周兩天的講話，的確對預期產生了影響。除美股3大指數即時受壓之外，CME「美聯儲局觀察」工具顯示，對於年內餘下的4次FOMC會議，市場不單預期7月會加息四分一厘，11月前再加息的機會也已升至20%，反之「年內會減息」的預期卻無大聲氣（圖三）。

 

 

要警惕衰退驟至

 

　　高盛早前一份報告就稱，美國通脹不會像市場預期那樣快速下降，市場其實忽視了因醫療保健等行業出現的「延滯性通脹」的可能性。投資者可能以為美國經濟增長可紓緩通脹壓力，但這些因素始終影響有限。

 

　　美通脹高企，鮑威爾傾向續加息。當息口維持高水平，即使美國債務上限已紓緩，但這種以債務驅動的經濟終非長久之計，也不會有運行，而近日美股焦點轉移至AI、科技股等，太多利好消息，投資者沉浸其中，當衰退驟至便不得了。

 

　　衰退的情況例如失業人數上升、就業職位減少，在美國的確還未出現，但整體消費停滯，甚至萎縮，對由消費(內循環)帶動的美國經濟就太重要了。早前因有疫情補助，美國民眾消費還可；今時補助陸續停發，消費如何，可想而知。

 

德銀：大約在10月

 

　　德銀一份報告也指出，美國最快今年10月就可能陷入衰退。美聯儲局若啟動「積極」的加息循環，歷史上，美經濟從未可避免硬著陸，而美消費者在疫情期間累積的儲蓄，也將於年底時床頭金盡。

 

　　我們不知道何時衰退，但整體大圍經濟實不見得多好。有人抱「怕執輸」(Fear Of Missing Out, FOMO)的心態炒美AI股，可能還未知道羅富齊(Rothschild)家族已在出貨中。

 

　　除了上文提及的「華爾街最準分析師」外，準確估中美股去年大跌的大摩首席證券策略師威爾森(Mike Wilson)年初也已警告，美股會因衰退而出現比預期更大的沽壓，會從年初水平再跌22%，標普指數年底前的谷底是3000點！

 

　　神準專家與機構權威可真不小，衰退是「狼來了」，還是「真．狼來了」，好快知曉。

 

　　回想2000年科網潮，到2000年3月初還是炒到㷫烚烚，但一個月之後，到4月就……見圖四啦　！

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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