衰退no where與now here

昨(26日)文談到,經濟一旦出現衰退,一眾為「美股牛」護航的「白武士」恐變成烏鴉。有人就挑機:烏鴉不也可一朝變鳳凰?世事固無絕對,但當美國人或投資者真的以為,美國「Recession」(衰退)is no where的時候,恐怕recession is now here。需時刻警惕著:小心,方可駛得萬年船。

說美股壽終,也不單是筆者潑冷水,連去年準確預測拋售潮,被譽為「華爾街最準分析師」的哈奈特(Michael Hartnett)也不相信標普500指數近日反彈,是「閃亮牛市的開端」。他認為,今時美股較像2000年或2008年「大冧市前的反彈」。花旗也估計,標普年底會跌至4000點(圖一)。

筆者昨已指出,不全面的升市,不可以謂大市好,而只可謂指數好,是未可長期維持的。就像近日天氣,驟雨不終日,並不會持久。反而不斷有報告、分析、訊號顯示,美國經濟正被衰退的陰霾籠罩。

認住鮑公這隻鷹

衰退的陰霾主要源自鮑威爾上周在美國國會聽證會的言論,內容與之前議息後的發言幾乎相同。他重申,勞動力市場仍然非常緊張,通脹壓力持續高企,要它回落至2%的目標,還有很長的路要走。

與市場預期高度相符的是,鮑威爾執意要捍衞「美聯儲局將繼續加息」的鷹派立場。他特別強調,美聯儲局只是放慢了加息的節奏,市場不要期望減息會很快到來。對於以加息遏通脹有所堅持,他還有一番「大道理」:這輪通脹中,美國的基層家庭是最早感受到痛苦,也是感受最深的一群。為了種種原因,他認為需要把美國通脹率回復到2%的目標。

(Shutterstock)

或再加多兩次息

鮑威爾強調,美聯儲局將可控制通脹,而絕大多數的貨幣政策委員都相信目前正在接近這個目標,並預期加息幅度與美聯儲局點陣圖相似。在最新的點陣圖中,FMOC委員對今年利率預期的中位數是5.6%,約相當於再加多兩次四分一厘息(圖二)。鮑威爾說,美聯儲局並不會超出必要地加息,即加息加過龍,但委員會的絕大多數人也認為,接下來會更慢地加息,這樣才讓委員會有時間研判更多信息,以作正確決定。

不過,點陣圖也顯示,到2024年底前,將會多次減息,但鮑威爾卻說「不會很快發生」。對於減息與否的衡量,他重申在於美聯儲局是否有信心令通脹回到2%,也需要看美國經濟如何發展,而目前通脹一直高企,也超出委員會的預期。

近幾個月來,市場普遍預期,美儲局會在5.5%水平停止加息,並遲一些時候減息,這當然與鮑威爾所說的相反。從市場表現來看,鮑威爾上周兩天的講話,的確對預期產生了影響。除美股3大指數即時受壓之外,CME「美聯儲局觀察」工具顯示,對於年內餘下的4次FOMC會議,市場不單預期7月會加息四分一厘,11月前再加息的機會也已升至20%,反之「年內會減息」的預期卻無大聲氣(圖三)。

要警惕衰退驟至

高盛早前一份報告就稱,美國通脹不會像市場預期那樣快速下降,市場其實忽視了因醫療保健等行業出現的「延滯性通脹」的可能性。投資者可能以為美國經濟增長可紓緩通脹壓力,但這些因素始終影響有限。

美通脹高企,鮑威爾傾向續加息。當息口維持高水平,即使美國債務上限已紓緩,但這種以債務驅動的經濟終非長久之計,也不會有運行,而近日美股焦點轉移至AI、科技股等,太多利好消息,投資者沉浸其中,當衰退驟至便不得了。

衰退的情況例如失業人數上升、就業職位減少,在美國的確還未出現,但整體消費停滯,甚至萎縮,對由消費(內循環)帶動的美國經濟就太重要了。早前因有疫情補助,美國民眾消費還可;今時補助陸續停發,消費如何,可想而知。

德銀:大約在10月

德銀一份報告也指出,美國最快今年10月就可能陷入衰退。美聯儲局若啟動「積極」的加息循環,歷史上,美經濟從未可避免硬著陸,而美消費者在疫情期間累積的儲蓄,也將於年底時床頭金盡。

我們不知道何時衰退,但整體大圍經濟實不見得多好。有人抱「怕執輸」(Fear Of Missing Out, FOMO)的心態炒美AI股,可能還未知道羅富齊(Rothschild)家族已在出貨中。

除了上文提及的「華爾街最準分析師」外,準確估中美股去年大跌的大摩首席證券策略師威爾森(Mike Wilson)年初也已警告,美股會因衰退而出現比預期更大的沽壓,會從年初水平再跌22%,標普指數年底前的谷底是3000點!

神準專家與機構權威可真不小,衰退是「狼來了」,還是「真.狼來了」,好快知曉。

回想2000年科網潮,到2000年3月初還是炒到㷫烚烚,但一個月之後,到4月就……見圖四啦 !

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)