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07/08/2023

信唔信中央救市？

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　　中央又救市嘞，但港股恒指在上周五(4日)上午應聲而升之後，又跌回下去，因為市場認為上周五中央諸部門的記招會上是無料到，沒有宣布具體的、大刺激的救市行動。

 

　　但甚麼是「具體的」、「大刺激」的救市行動？

 

　　先說大刺激的，不少人記得2008年末，溫家寶出的「4萬億救市」嘛，一出「4萬億」，市便活了。但為甚麼今次又不出4萬億？反而不斷強調不會大水漫灌？因為當年的「4萬億」帶來個深刻教訓。

 

　　在2008年末之前，中央勒馬，又再宏觀調控。所謂「宏觀調控」，出自1993年5月朱鎔基手筆，是硬把一切基礎建設立馬停工，不停工，通脹會漲到不得了，朱鎔基的「宏觀調控」是一刀切，乜都停了，樓，建了一半，停；路，修了一半，停。總之令一下，立停。

 

　　很多人嘲笑朱鎔基這「經濟沙皇」無腦，太霸道，把經濟立馬打殘，也是的，但中國當時熾熱的通脹也被立馬拉住，不用加息去遏通脹。

 

　　加息去遏通脹，是想把經濟冷下來。今時美聯儲局加了11次息，通脹下來了嗎？朱鎔基是用出猛藥。叫你停就立停，是急煞車，不是三波轉二波，二波再一波，只要不煞，通脹還是滑前。

 

　　更重要的是，1993年，中國的金融體系不暢，加息只傷及老百姓，宏觀調控只傷到大企業，賣油條豆漿的小戶，即日常生活，不受到調控，當然是有人會失業，這跟你加息的效果一樣，美聯儲局不是謂加息N次，就業仍旺，即是失業人不夠多，仍要加息！

 

　　宏觀調控，立馬失業，無消費，通脹降。

 

　　N次加息，慢慢失業，慢慢無消費，通脹不知何年何月才降到所想的水平。

 

　　這是短痛和長痛的分別。

 

　　中國吸收了短痛會太痛，所以在2008年之前一兩年的宏觀調控是：已上馬的，先完成，未上馬但已通過了計委的工程不讓開工，此即有不少工程是報批了的，但先擱一擱。

 

　　2008年末「4萬億」一來，各地就紛紛上報這批先前被擱置了但又有需要的工程，總工程費逾16萬億元(人民幣．下同)。當年筆者文章有評：中央以為出4萬億元雞，地方配上幾千億元的豉油，就OK，誰知地方的16萬億元才是雞，中央的4萬億只淪為豉油，很快便被吸乾。

 

　　中央知道其中定然有不妥，所以2008年12月批「4萬億」，2009年1月便宣布會派中央調查組到各地審核用款，唔使問都知要看有沒有貪污或浪費。調查在4月有報告，社會借貸額(用錢就向銀行借唄)在2009年1月至3月每月逾萬多二萬億元，按這速度，地方報上來的16萬億元加上中央的4萬億元，在年多就可花光，這意味地方和中央會有一大筆貸款要還。

 

　　於是中央在6月出招，每季限貸，先是每月不可多於1萬億元，此即是各地工程要排隊開工，不可全部立時上馬。但仍出問題，每季不到10號，1萬億元都被關係戶貸去，不是關係戶就貸不到錢。這些關係戶是不是工程戶？不是，是親戚戶，這些親戚戶拿到貸款，不做工程，但做起大耳窿、影子銀行，他們向銀行拿到國家的低息款，轉手以10厘、20厘息借與要開工的工程戶。

 

　　每季初便銀行無錢貸出，不成，改或銀行要每月放款，希望要確切開工的工程戶能有平息款可借。但道高一尺，魔高一丈，數年下來，便搞出了龐大地方債和地產泡沫來。

 

　　中國政府和共產黨，最叻的一手，是從錯誤中學習，所以你叫中央今時要大水漫灌去刺激經濟？絕對無門，但不少人，不知為甚麼原因，就是講你不大水漫灌救不了經濟和市場，因為美國拜登政府就是大水漫灌，把美國國債由年前的28萬億元(美元．下同)，一年下來就搞上國債爆煲頂的32萬億元，跟著又抬升國債上限至2025年的52萬億元，媽呀，2023年至2025年即兩年，可以由32萬億元花至52萬億元，即是20萬億元呀，是之前32萬億元國債頂的逾60%呀。

 

　　32萬億元的國債，是由美國立國至今，二百多年累積下來的，今時兩年，就花了20萬億元，真是火箭年代，結果就是惠譽把美債由AAA降至AA+。如果中國也用這速度花錢，美國的標普、惠譽、穆迪三個評級機構定然把中國債務評級評至不可投資的垃圾級。

 

　　今時呼籲中央要大水漫灌去救經濟，如果不是不識2008至2009年那段「4萬億」的教訓，就是存心靠害，想中國學美國，有朝國債泡沫爆了。

 

　　中國不大水漫灌，又怎救經濟？對，是小打小鬧，細水長流。如何細水長流，以後講。現在大家想知道的是，在細水長流中，如何炒股。

 

　　圖一是筆者「午市閒談」7月3日至今的建議買賣股成績，托賴在7月內，建議之股，賺了25隻，蝕了13隻，平手8隻，累計盈利131%，有這成績是因為改變了些管理方法，亦好彩買中隻浙江世寶　(01057)，進帳了50+%，其餘的50多%又是怎賺來，是用上日日管理。我以前懶，介紹了之後就不日日跟進，定了止賺、止蝕位後便收工，於是有些股是賺了，但未至賺的目標位又回跌下來至止蝕，雖然所蝕仍少於大市所跌，但蝕了就蝕了，不能謂跑贏大市，輸少當贏。於是就適應市道改為上移止蝕位，或下移止賺位，但求賺1仙也要賺。

 

 

　　今時是甚麼市道？資金飄移唄。去年10月前，北水漫灌港股（圖二），於是大市連升數月，那個時刻是掟飛鏢都可賺，只在賺多賺少，今近月北水是今日入，明日出，日日變，就要改變揀股和買賣股的策略，不能死咕咕等運到。

 

 

　　7月，筆者建議所買之股能有130%回報，是因為筆者信李強真係強，A股有「錢」途。不過投資有風險，要獨立思考，因為股場沒有救世主，只有鱷魚頭。

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

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