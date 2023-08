好大膽的惠譽：降美債級

惠譽公布,將美國債評級由AAA,下調為AA+。美財長耶倫大怒,罵惠譽亂來:Arbitrary……Outdated。

筆者則認為惠譽的CEO好大膽,不察前車,標普數年前也將美國債評級由AAA,下調為AA+,不旋踵,標普的CEO被炒了。現在只有穆迪仍給美國債AAA。惠譽CEO會否被炒,走著瞧。

耶倫話惠譽降美國債評級是基於過時數據,因為惠譽沒考慮過耶倫和拜登最近努力去減國債。耶倫謂:

「President Biden and I are committed to fiscal sustainability. The most recent debt limit legislation included over $1 trillion in deficit reduction and improved our fiscal trajectory. Looking forward, President Biden has put forward a budget that would reduce the deficit by $2.6 trillion over the next decade through a balanced approach that would support investments for the long-term.」

大意是:最新的美政府預算已減了逾一萬億(美元.下同)的支出,並在未來十年再減多2.6萬億元支出……

減債很了不起?唔識就讚死,識就笑死。

所謂的減一萬億元支出是,我要求增10萬億元支出,現在只增9萬億元,所以減了一萬億元支出。請細看,是增了,還是減了支出?

未來十年減2.6萬億元支出,十年呀!耶倫,到時你可尚在位,搵邊個埋單找數?美政客都是用這一招,十年、二十年之後有個好前景,但那時我不在位,你找下手去兌現,這就是美國國債永減不了的原因。

好、好、好,十年後減,但今年你讓我先花。

迄至昨日(2日)下午五時許,美國債已逾32.6萬億元,為美GDP的123.17%(圖一)。這個美國國債時鐘是每分每秒update的,大家上www.usdebtclock.org便可看到。

美國不易還本還息

耶倫謂美政府正在減債中,她才是亂來。圖二是美國債的預估增量,美債以每年美國GDP 2%的速率上升,美減債?開玩笑。耶倫才是用上舊數據來說話,因為美債年付利息已不是5000億元而是一萬億元了。不要說還本金,連債息也遲早付不了,怎辦?打仗唄,俄烏戰起不就是充公了不少俄羅斯資產?

耶倫謂美國債上限已被提高,安全了,果如是?

此一如A君的信用卡碌爆額,是否提高了信用卡額度就OK?當然不,要想法賺多些錢,去還息、還本才可。但如了解下美國的國家收入和支出,就知,美國要還本、還息,真不易。

圖三是美國政府在2021年的收入和支出,有赤字27750億元,2022年的收支要今年稍後才有。

由於2020年後美債息一路走低,故美債息支出便減。但2021年起的加息,扭轉了美政府少付債息的情況,美政府的債息支出於2024年後會逐步增加(圖四)。

圖四的估計債額,在2022年時是估只28萬億元,但到今年3月已增至逾32萬億元。為甚麼會大增?又打仗(支援烏克蘭),又派福利,咁就瓜得。如繼續下去,債息一直升,怎辦?

我不會關心美政府怎去辦,又印錢便是,但美元價值會否繼續堅挺?有疑問。美國政府為使美滙堅挺,在今時環球去美元化時,美國一定會在環球搞事,迫使環球資金流去美國避難,香港會是其放火點之一。

惠譽看到的是數年後美國債的危機,耶倫說的,是今時我九個蓋冚十個樽的無危機。有危機與否你自己看。如美元霸權一旁落,美息會升得很快。2年期美國債息目前再度接近5厘,會否再企上已不重要,重要的是市場或已見到不利的苗頭。但真正要有決定性的發展,還是今月22日的金磚五國峰會,會否推出新貨幣去抗美元霸權,大家等看戲好了。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)