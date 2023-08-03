好大膽的惠譽：降美債級

惠譽公布，將美國債評級由AAA，下調為AA+。美財長耶倫大怒，罵惠譽亂來：Arbitrary……Outdated。

筆者則認為惠譽的CEO好大膽，不察前車，標普數年前也將美國債評級由AAA，下調為AA+，不旋踵，標普的CEO被炒了。現在只有穆迪仍給美國債AAA。惠譽CEO會否被炒，走著瞧。

耶倫話惠譽降美國債評級是基於過時數據，因為惠譽沒考慮過耶倫和拜登最近努力去減國債。耶倫謂：

「President Biden and I are committed to fiscal sustainability. The most recent debt limit legislation included over $1 trillion in deficit reduction and improved our fiscal trajectory. Looking forward, President Biden has put forward a budget that would reduce the deficit by $2.6 trillion over the next decade through a balanced approach that would support investments for the long-term.」

大意是：最新的美政府預算已減了逾一萬億(美元．下同)的支出，並在未來十年再減多2.6萬億元支出……

減債很了不起？唔識就讚死，識就笑死。

所謂的減一萬億元支出是，我要求增10萬億元支出，現在只增9萬億元，所以減了一萬億元支出。請細看，是增了，還是減了支出？

未來十年減2.6萬億元支出，十年呀！耶倫，到時你可尚在位，搵邊個埋單找數？美政客都是用這一招，十年、二十年之後有個好前景，但那時我不在位，你找下手去兌現，這就是美國國債永減不了的原因。

好、好、好，十年後減，但今年你讓我先花。

迄至昨日(2日)下午五時許，美國債已逾32.6萬億元，為美GDP的123.17%（圖一）。這個美國國債時鐘是每分每秒update的，大家上www.usdebtclock.org便可看到。

美國不易還本還息

耶倫謂美政府正在減債中，她才是亂來。圖二是美國債的預估增量，美債以每年美國GDP 2%的速率上升，美減債？開玩笑。耶倫才是用上舊數據來說話，因為美債年付利息已不是5000億元而是一萬億元了。不要說還本金，連債息也遲早付不了，怎辦？打仗唄，俄烏戰起不就是充公了不少俄羅斯資產？

耶倫謂美國債上限已被提高，安全了，果如是？

此一如A君的信用卡碌爆額，是否提高了信用卡額度就OK？當然不，要想法賺多些錢，去還息、還本才可。但如了解下美國的國家收入和支出，就知，美國要還本、還息，真不易。

圖三是美國政府在2021年的收入和支出，有赤字27750億元，2022年的收支要今年稍後才有。

由於2020年後美債息一路走低，故美債息支出便減。但2021年起的加息，扭轉了美政府少付債息的情況，美政府的債息支出於2024年後會逐步增加（圖四）。

圖四的估計債額，在2022年時是估只28萬億元，但到今年3月已增至逾32萬億元。為甚麼會大增？又打仗(支援烏克蘭)，又派福利，咁就瓜得。如繼續下去，債息一直升，怎辦？

我不會關心美政府怎去辦，又印錢便是，但美元價值會否繼續堅挺？有疑問。美國政府為使美滙堅挺，在今時環球去美元化時，美國一定會在環球搞事，迫使環球資金流去美國避難，香港會是其放火點之一。

惠譽看到的是數年後美國債的危機，耶倫說的，是今時我九個蓋冚十個樽的無危機。有危機與否你自己看。如美元霸權一旁落，美息會升得很快。2年期美國債息目前再度接近5厘，會否再企上已不重要，重要的是市場或已見到不利的苗頭。但真正要有決定性的發展，還是今月22日的金磚五國峰會，會否推出新貨幣去抗美元霸權，大家等看戲好了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)