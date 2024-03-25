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25/03/2024

人匯後向

#財金大勢 #人民幣 #缸邊隨筆 #日圓 #美息 #美元
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　　上周五（22日），美元兌離岸人民幣一度急挫逾400點，A股與港股急挫。是甚麼讓離岸人匯急挫，突破7.26關口？

 

　　筆者認為是阿爺反擊美日「操控」美元和日圓匯價。此話怎說？先看3月22日人匯怎跌（圖一）。

 

 

　　促使人匯下跌的一個原因是瑞士突然宣布減息0.25厘至1.5厘，成為G10貨幣央行自疫情以來首個減息央行。瑞士宣布減息後，3月21日美元指數漲0.58%，離岸人匯跌0.57%。非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.57%，英鎊兌美元跌1.05%，澳元兌美元跌0.25%，美元兌日圓漲0.24%，而瑞士法郎兌美元則大跌1.2%，是為去年11月以來新低。從以上對比，見出離岸人匯兌美元跌幅，跟各主要貨幣對比，迄上周五止，是同步以至減少。只不過人匯跌是我們到肉，瑞郎、英鎊跌雖較多但不到肉而已！

 

　　美國的1、2月通脹是有回升勢頭，而如按長周期的美國通脹走勢，到2024年中，是有見底回升之勢（圖二）。

 

 

　　美國減息的可能性，不一定如美國聯儲局主席鮑威爾所言，可以輕言減息。美息一日不減，人匯便一日有受壓可能（圖三）。

 

 

　　日本日前取消負利率，理論上，日匯可升，但實際上卻下跌，這應是日央行干預所致。日匯弱，會對中國出口產生壓力。

 

　　美息匯與日圓的表現使人匯在1月時，常維持在7.19區，是少有的橫行，是待變的走勢。

 

　　上周四（21日）晚傳出美國會提出限制對華投資的草案，美國會會提出這樣的制華草案是不足為怪的。在去年筆者已寫了篇《堅壁清野》文（圖四），提出美國定會千方百計遏制中國的崛起。芯片打壓未如美國所想，便只會加強各方面的打壓，金融會是必然戰場。

 

 

　　美日是會聯手將美元兌日圓盡量推至151區以至逾之（圖五），若是，離岸人匯在今周可能會見出7.30以至7.32。但屆時阿爺定會出手，因阿爺不可能讓離岸人匯一蹶不振的，亦因此恒指在16000至16200區應有支持（圖六）。

 

 

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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